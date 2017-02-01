Компания Spark Racing Technology представляет концепт электрического автомобиля для сезона 2018 года гонок Formula E

В пятом сезоне гонок электрических автомобилей Formula E
, который начнется в конце 2018 года, поклонников этого вида спорта ожидает нечто интересное и удивительное. Это станет возможным благодаря контракту, в рамках которого французская компания Spark Racing Technology
стала основным подрядчиком, который разработает и будет производить шасси для электрических гоночных автомобилей следующего поколения. И не так давно представители компании Spark Racing Technology опубликовали ряд фото, по которым можно судить, на что же именно будет похож их новый футуристический гоночный автомобиль.
Основным достоинством нового гоночного автомобиля станет его улучшенная аэродинамика и меньший вес. Так же стоит отметить наличие у него более емких и более эффективных аккумуляторных батарей и силовой электроники, что, в свою очередь, позволит автомобилю преодолевать большую дистанцию на одном заряде и разгоняться до максимально позволенной скорости, которая составляет сейчас 225 километров в час, за меньшее время.
Концепт, который вы видите на приведенных снимках, безусловно, пройдет через череду изменений, продиктованных "суровой реальностью", а более-менее законченную форму он начнет принимать ближе к сроку начала пятого сезона гонок Formula E. И, с большой долей вероятности, окончательный вариант автомобиля будет отличаться от представленного здесь концепта весьма и весьма значительно.
Как уже упоминалось выше, "изюминкой" концепта компании Spark Racing Technology является новая аккумуляторная батарея. Эта батарея разрабатывается сейчас совместными усилиями специалистов компаний McLaren, Sony и Atieva. По задумке разработчиков эта батарея, емкость которой составит порядка 56 кВт*ч, должна позволит автомобилю пройти всю гонку на одном заряде. Для сравнения, батареи, используемые в нынешнем поколении гоночных автомобилей, имеют емкость на уровне 25-28 кВт*ч и не способны обеспечить такое, из-за чего гонщики вынуждены делать остановки для их быстрой замены разряженных батарей на заряженные.
Представленный здесь концепт выглядит сейчас не очень броско, будучи окрашенным в однотонный цвет. Однако, его внешний вид кардинально изменится и станет намного "более живым" после того, как его корпус будет выкрашен в более яркий цвет, покрыт эмблемами многочисленных спонсоров и прочими рекламными надписями.