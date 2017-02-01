Первая гонка автомобилей-роботов Roborace закончилась аварией

Позавчера, в рамках чемпионата гонок электрических автомобилей Formula E Buenos Aires ePrix, был проведен первый в истории заезд в рамках гонки Roborace
, гонки, в которой участвуют самоуправляемые автомобили-роботы. Эти гонки являются своего рода испытательным полигоном для бурно развивающегося в настоящее время направления автомобилей-роботов, ведь системам управления автомобилями
, движущимися на максимальной скорости, требуется принимать правильные решения за малые доли секунды.
В рамках гонки на трассу вышли всего два автомобиля серии "Devbots"
, которые являются уже вторым вариантом гоночных автомобилей-роботов. Первый же вариант, разработанный конструктором Даниэлем Саймоном (Daniel Simon), который носит название "Robocar"
, так и остается пока еще концептом, практическое воплощение которого произойдет только в будущем. Конечно, автомобили Devbots выглядят не столь футуристично и впечатляюще, как Robocar, но они могут перевозить человека в кабине, который может переключаться между ручным и автоматическим способом управления, что, в свою очередь, предоставляет разработчикам большую гибкость во время проведения испытаний.
Во время первой гонки была достигнута самая высокая скорость, когда-либо развитая автомобилем-роботом. Максимальная скорость движения составила 185 километров в час, в то время как на автомобилях был установлен предел ограничения скорости в 320 километров в час, как и в автомобилях гонок Formula E. Но самым удивительным является то, что компьютеры и программное обеспечение все же справились со своей задачей и смогли обеспечить управление автомобилями на столь высокой скорости.
К сожалению, на одном из поворотов автомобиль Devbot 2 не удержался на дороге и врезался в ограждение трассы, получив серьезные повреждения. Автомобилю Devbot 1 удалось успешно закончить гонку и он стал первым в истории победителем гонок серии Roborace. По всей видимости, организаторы гонок Roborace не собираются придавать широкой огласке произошедший случай. Пока еще не опубликовано никакого официального видео, а короткие ролики и снимки были сделаны журналистами, находившимися в то время неподалеку от гоночной трассы.
Напомним нашим читателям, что развитие данного направления должно, в конечном счете, привести к появлению новой лиги автоспорта, в которой будут принимать участие команды с одинаковыми автомобилями-роботами. Разница будет заключаться только лишь в программном обеспечении, загруженном в компьютеры автомобилей. Недавняя гонка представляет собой старт практически бесконечного процесса разработки-отладки вышеупомянутого программного обеспечения, а самым значительным успехом данного мероприятия стал тест на реакцию системы управления автомобилей на внезапно появившееся на трассе препятствие.