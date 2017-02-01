Scorpion-3 - прототип летающего мотоцикла от российской компании Hoversurf
Буквально на днях представители российской компании Hoversurf опубликовали видеоролик, на котором демонстрируется пилотируемый полет многороторного летающего мотоцикла, так называемого хавербайка (hoverbike). Этот летательный аппарат на электрической тяге, имеющий название Scorpion-3, совмещает в себе все преимущества аппарата с вертикальным взлетом и посадкой, возможностью зависания на месте и высокую маневренность. И, как можно убедиться, посмотрев представленный ниже видеоролик, аппарат Scorpion-3 может летать достаточно высоко для того, чтобы его пилот начинал беспокоиться о столкновении со стропилами, поддерживающими крышу помещения.
Как можно убедиться, аппарат Scorpion-3 имеет минималистическую конструкцию. С одной стороны это делает его стоимость относительно невысокой и определяет низкие затраты на его обслуживание. Однако, у этой медали имеется обратная сторона и далеко не одна. Первой из этих сторон является достаточно низкое расположение роторов, диаметр которых равен приблизительно одному метру и которые изготовлены из дерева, по всей видимости. Из-за этого, если пилоту вдруг придется совершить посадку на поверхность земли, а не на чистую поверхность бетонированной или асфальтированной площадки, в воздух будет поднято облако пыли, грязи и мелких камней, что вряд ли доставит удовольствие и пилоту, и окружающим. Кроме этого, в случае какой-либо непредвиденной ситуации ноги пилота могут быть аккуратно ампутированы чуть ниже колена, ведь они защищены весьма условными элементами.
Помимо всего прочего схема с четырьмя роторами является одной из самых трудных для управления схем, хотя все это решается уже достаточно легко при помощи твердотельных гироскопов, акселерометров и соответствующего программного обеспечения. Более того, такая компоновка обладает нулевым уровнем надежности, при неожиданном выходе из строя одного из двигателей или элементов электронной системы стабилизации пилота ожидает весьма неприятная ситуация, которая может иметь фатальные последствия.
Однако, все вышеперечисленные недостатки объясняются тем, что летательный аппарат Scorpion-3 является лишь очередным прототипом, не предназначенным для практического применения. А конечной целью компании Hoversurf является создание летательного аппарата, предназначенного для "экстремального вида спорта". Более того, компания Hoversurf планирует создание мощного грузового беспилотного варианта Scorpion-а, который будет способен поднимать в воздух груз, весом от 90 до 2500 килограмм.