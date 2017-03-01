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Создан робот, способный изучить, понять и использовать язык человека

Робот


Группа исследователей из университета Пурду (Purdue University), возглавляемая профессором Джеффри Марком Сискиндом (Jeffrey Mark Siskind), разработала набор из трех программных алгоритмов, позволяющих роботу изучить значения отдельных слов и использовать эти слова для того, чтобы понять суть предложений и составить свои собственные предложения. Для проверки работы этих алгоритмов был взят небольшой колесный робот, оснащенный несколькими камерами и компьютером с достаточной вычислительной мощностью, который был направлен в помещение с различными объектами, такими, как стулья, стол, дорожный конус и т.п.

Для обучения робота языку привлеченными со стороны людьми, не знакомыми с решаемой задачей, было составлено несколько предложений, описывающих путь, который должен пройти робот. И после этого оператор, выступивший в роли учителя языка, провел робота по пути, описанном в предложениях. Используя алгоритмы и некоторые дополнительные данные, робот сумел распознать отдельные слова предложений и связать их с объектами, попавшими на пути в поле зрения его камер.

"После некоторого периода таких тренировок робот уже смог составлять свои собственные предложения, описывающие проделанный им путь" - рассказывает профессор Сискинд, - "Более того, робот сумел составить предложения, в которых он в больших деталях описывает отдельные этапы его пути. И все это делается благодаря алгоритмам, дающим роботу возможность сопоставления данных от камер и сенсоров с событиями и со словами переданных ему предложений".

Профессор Сискинд и робот


Следует отметить, что, изучая значение отдельных слов, робот обрел возможности, выходящие далеко за пределы возможностей существующих систем управления автомобилями-роботами, которые, как правило, используют данные подробных карт местности, по которой они двигаются в данный момент времени, и данные от камер, при помощи которых они обнаруживают препятствия, стоп-сигналы других автомобилей, пешеходов, дорожные знаки и знаки дорожной разметки. Но, никакая из таких систем не способна связать слова с объектами и выполнить указание типа: "поверни направо перед большим серым зданием, а после супермаркета с яркой желтой вывеской поверни налево".

А сейчас исследовательская группа продолжает расширять возможности своих алгоритмов, что даст роботу возможность распознавать большее разнообразие объектов на изображениях с камер, использовать большее количество слов и фраз, описывающих путь и ситуации, которые могут произойти во время движения. "Мы надеемся, что для данной технологии в будущем найдется масса областей применения, основной из которых станут автономные транспортные средства различных типов" - рассказывает профессор Сискинд.




Ключевые слова:
Робот, Алгоритм, Слова, Предложение, Смысл, Описание, Путь, Движение, Управление, Автомобиль

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