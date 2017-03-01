Pop.Up - концепт персонального транспортного средства, являющегося "гибридом" автомобиля и квадрокоптера

Представители известной аэрокосмической компании Airbus недавно представили вниманию широкой общественности разработанный компанией концепт футуристического персонального транспортного средства под названием Pop.Up. Его главной отличительной чертой от всего остального является то, что это транспортное средство легко трансформируется из автомобиля в летательный аппарат и обратно, выбирая под управлением системы искусственного интеллекта самый оптимальный вид движения, гарантирующий минимальное время прибытия в конечную точку.Транспортное средство Pop.Up состоит из трех базовых компонентов. Первым и основным компонентом является пассажирская кабина, которая по размерам сопоставима с кабиной миниатюрных малолитражных автомобилей. Эта кабина, называемая компанией Airbus пассажирской капсулой, может быть установлена на самоходном шасси, что превращает все это в самоуправляемый автомобиль-робот. Однако, в случае необходимости движения по воздуху, пассажирскую капсулу может подхватить большой квадрокоптер, который, доставив ее в место назначения, снова поставит ее на автомобильную платформу.Во время движения, как по поверхности, так и по воздуху, транспортные средства Pop.Up могут объединяться в авто- или своего рода летающие поезда. Это позволит снизить нагрузку на систему искусственного интеллекта, которая управляет движением всех транспортных средств. При таком подходе достигается максимальная эффективность управления, что проявляется в виде отсутствия заторов, как на дорогах, так и в воздухе.К разработке концепта Pop.Up руководство компании Airbus привлекло специалистов известной итальянской дизайнерской компании Italdesign, которая в свое время разработала ряд проектов и концептов для таких гигантов автомобилестроения, как Volkswagen, BMW, Alfa Romeo и других. Естественно, что практическое воплощение концепта Pop.Up в ближайшее время будет возможным только где-нибудь в среде одной из компьютерных игр. Но, с учетом темпов развития современных технологий, ждать появления чего-то подобного в реальном мире придется не очень долго.