FCX-001 - концепт футуристического вертолета от компании Bell Helicopter

Достаточно известная компания Bell Helicopter никогда прежде не была замечена в "баловстве" с различными футуристическими идеями и концептами. Однако, "и на старуху бывает проруха", буквально на днях, в рамках выставки Heli-Expo 2017, проходившей в Далласе, штат Техас, компания представила вниманию общественности разработанный ее специалистами концепт винтокрылой машины FCX-001. Отличительными чертами этого аппарата является корпус, изготовленный из самых современных многофункциональных "умных" материалов, искусственный интеллект в роли второго пилота, гибридная двигательная установка и лопасти ротора, способные адаптироваться даже к самым резким изменениям условий полета."Шесть месяцев назад мы организовали творческую группу, задачей которой является отслеживание всех появляющихся новых технологий и разработка вариантов использования этих технологий в продукции нашей компании" - рассказывает Мич Снайдер (Mitch Snyder), президент компании Bell Helicopter, - "Одной из главных задач этой группы является визуальное представление всех технологий и новшеств, и концепт FCX-001 как раз и является продуктом такой визуализации".Сразу бросается в глаза, что у вертолета FCX-001 отсутствует традиционный хвостовой винт, его заменяет внутренняя система, создающая противоположный вращающий момент. Такое решение позволяет повысить уровень безопасности вертолета, уменьшить создаваемый им шум и увеличить эффективность использования энергии, накопленной в аккумуляторных батареях или полученной за счет сжигания топлива. Гибридная двигательная установки включает в себя высокоэффективные тепловые двигатели нового типа, которые вращают электрогенераторы, приводящие в действие главные электродвигатели и остальное оборудование вертолета.Еще одной отличительной чертой концепта FCX-001 являются лопасти ротора, способные изменять свою форму и конфигурацию, быстро адаптируясь к изменениям условий полета. Корпус вертолета изготовлен из "умных" многофункциональных материалов. Его прозрачные части установлены таким образом, чтобы обеспечить пилоту и пассажирам максимальный угол обзора. Более того, собственно корпус является одним из основных узлов энергетической системы вертолета, он выполняет роль аккумуляторной батареи и преобразователя, способного даже поглощать энергию из окружающей среды во время полета.Внутри салона вертолета FCX-001 имеется только одно пилотское кресло, по максимуму снабженное технологиями виртуальной и дополненной реальности. А роль второго пилота и бортинженера берет на свои плечи система искусственного интеллекта, которая в случае необходимости может полностью взять на себя управление летательным аппаратом. Но и в обычном режиме пилоту отведена роль, близкая к роли пассивного наблюдателя. Согласно мнению компании Bell Helicopter это является первым шагом на пути к созданию ими полностью автоматических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой.Модульная конструкция пассажирской кабины позволяет устанавливать любое количество сидений, которые можно убрать и освободить место для дополнительного груза. Помимо этого, в пассажирском салоне также присутствуют системы виртуальной и дополненной реальности, которые позволяют пассажирам смотреть развлекательные или информационные передачи, проводить видеоконференции или работать с документами."Мы надеемся, что время, когда мы сможем начать воплощение подобных идей в реальности, уже не за горами" - рассказывает Мич Снайдер, - "И мы собираемся в будущем делать все это максимально открыто, а не за закрытыми дверьми, как это происходило раньше".