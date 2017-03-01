Ren - первый китайский электрический суперкар с турбинным генератором

В рамках Женевского автосалона (Geneva Motor Show) 2017 года китайская компания под названием Techrules представила вниманию общественности электрический суперкар Ren, снабжаемый энергией генератором с турбинным приводом. В этом автомобиле использована инновационная технология Turbine-Recharging Electric Vehicle (TREV), турбинный генератор которой способен работать на скорости 96 тысяч оборотов в минуту.
Одной из опций современных электрических автомобилей, таких как BMW i3 и Chevy Volt, является так называемый экстендер (extender)
, небольшой двигатель внутреннего сгорания, сопряженный с электрогенератором, вырабатываемая которым энергия расходуется для подзарядки аккумуляторных батарей во время движения. Экстендер автомобиля Ren выполняет несколько иную роль, его генераторы, вращаемые двумя газотурбинными двигателями, обеспечивают основную часть энергии, необходимую автомобилю во время движения. Турбинные двигатели более чисты с экологической точки зрения, они соответствуют стандарту Euro-6 для дизельных двигателей. В дополнение к этому такой подход позволяет использовать аккумуляторные батареи меньшей емкости и веса, что снижает количество расходуемой во время движения энергии.
Суперкар Ren будет выпускаться в нескольких вариантах, базовый вариант будет оснащаться литиево-марганцевой-оксидной аккумуляторной батареей, емкостью 25 кВт*ч, способной выдержать 100 тысяч циклов заряда-разрядки. Приводить в движение автомобиль будут шесть электродвигателей, два - спереди и четыре - сзади. Все эти двигатели обеспечивают суммарную мощность в 1303 лошадиных сил, а бака дизельного топлива, емкостью 80 литров хватит на преодоление расстояния в 1170 километров.
Суммарной мощности двигателей, которые могут подключаться по мере необходимости для экономии энергии, достаточно для того, чтобы разогнать автомобиль Ren с нуля до 100 километров в час всего за 2.5 секунды. А максимальная скорость, которую способен развивать этот суперкар составляет 320 километров в час. Вес базовой модели автомобиля составляет 1700 килограмм, это было достигнуто за счет использования в конструкции кузова большого количества углеродного волокна и легкого высокопрочного алюминиевого сплава в конструкции шасси.
Другие варианты автомобиля Ren будут оснащаться аккумуляторными батареями, емкостью 32 и 14 кВт*ч, и турбинами, мощностью 80 и 30 кВт соответственно.
Еще одной особенностью автомобиля Ren является необычная компоновка его кабины. Место водителя располагается по центру кабины, а с двух сторон и чуть сзади располагаются два пассажирских сидения. Вся основная информация об автомобиле подается водителю через центральный самовыравнивающийся дисплей, а три дополнительных экрана выводят изображения с камер заднего вида, вторичную информацию и информацию от информационно-развлекательной системы автомобиля.
В настоящее время компания Techrules еще не озвучила ни точных сроков начала серийного производства автомобилей Ren, ни их даже ориентировочной стоимости. Известно лишь то, что эти автомобили появятся в продаже через несколько лет, срок, который нельзя назвать определенным. Так же компания Techrules сообщила, что к моменту начала производства с большим процентом вероятности суперкары Ren могут оснащаться турбинами следующего поколения, которые будут иметь меньшие размеры при такой же мощности, и смогут использовать все виды жидкого топлива, плюс сжиженный природный газ и водород.