Система оцифровки движения Cyclops позволяет виртуальным автомобилям демонстрировать чудеса трансформации

Нашим читателям, наверняка не раз доводилось видеть кадры из автомобильной рекламы или фантастических фильмов, на которых футуристические автомобили демонстрируют чудеса трансформации, двигаясь на огромной скорости. Все это делается в студиях спецэффектов, в которых для этого используются специализированные системы, позволяющие с максимальным визуальным эффектом смешать реальный мир и виртуальную реальность. Одной из таких систем является новая система с названием Cyclops, используемый в ее составе автомобиль больше всего напоминает внедорожный багги, обвешанный всевозможной электроникой и специальными маркерами. А система высокоскоростных камер, плюс высокопроизводительная компьютерная обработка, могут превратить этот непритязательный автомобиль в любую известную и неизвестную пока еще модель, сопровождая все это фантастическими спецэффектами.Демонстрация системы Cyclops, в основе которой лежит известный игровой "движок" Unreal Engine 4, состоялась на конференции Game Developers Conference, которая проходила не так давно в Сан-Франциско. На базе этой системы была приготовлена презентация автомобиля Chevrolet Camaro ZL1 2017 года, виртуальная оболочка которого накладывалась на "каркас" багги в режиме реального времени.Система Cyclops дает пользователю максимальную степень свободы в его действиях, человек может изменить цвет, сменить форму кузова автомобиля и выполнить массу других действий при помощи специального приложения для смартфона, в основе которого лежит технология дополненной реальности Google Tango.Использование системы Cyclops позволит сэкономить режиссерам рекламы или фильмов массу времени, ведь пригодность отснятого материала определяется практически перед этапом окончательного монтажа. Кадры реальной съемки, пропущенные повторно через систему позволят внести необходимые изменения в конечное видео без необходимости проведения повторной съемки.И в заключении следует отметить, что используемый в системе Cyclops автомобиль-багги, имеющий название Blackbird, имеет полностью модульную конструкцию, за счет чего его легко можно приспособить для удовлетворения каких-либо конкретных требований. "Мы можем обуть его в колеса от любого производителя. Так же имеется возможность изменения клиренса, высоты, длины и ширины автомобиля. И все это делается буквально за считанные минуты времени" - рассказывает Алистер Томпсон (Alistair Thompson), глава творческого коллектива студии The Mill, которая занималась разработкой системы, совместно со специалистами Epic Games, - "В системе Cyclops абсолютно все является динамическим, включая освещение, тени и отражения. Это придает конечному результату максимальную фотореалистичность, которую практически невозможно отличить от реальности".