Новые сферические колеса компании Goodyear обретают искусственный интеллект
На Женевском автосалоне (Geneva Motor Show) в прошлом году известная компания Goodyear представила всеобщему вниманию концепт сферической покрышки Eagle 360, которая предназначена для использования в автомобилях будущего с магнитной подвеской. Использование таких колес и подвески позволит автомобилю творить чудеса на дороге, двигаться в любом направлении, боком и разворачиваться на месте. А в этом году компания Goodyear сделала следующий шаг в данном направлении, представив новые покрышки Eagle 360 Urban, работой которых управляет встроенная в них система искусственного интеллекта.
Как и у предшественника, поверхность покрышек Eagle 360 Urban покрыта слоем резиновой "бионической кожи", пронизанной сетью различных датчиков. Эти датчики служат для постоянного контроля дорожных условий и адаптации к ним формы покрышки.
Изменение формы покрышки и рисунка протектора производится при помощи встроенных электрических приводов, которые втягивают внутрь отдельные сегменты, формируя впадины и более рельефный рисунок протектора для влажной дороги. А на сухой и качественной дороге покрышка формирует гладкую поверхность, что позволяет минимизировать расход топлива или энергии из аккумуляторных батарей. Встроенная система искусственного интеллекта постоянно анализирует дорожные условия, режим движения и через некоторое время подбирает оптимальную для этого конфигурацию протектора.
Каждое колесо может общаться с другими колесами и аналогичными колесами других автомобилей через Интернет. Так же через Интернет осуществляется обмен информацией о состоянии дороги, что позволяет колесам подготовиться заранее к резким изменениям, если такие присутствуют впереди на пути. Кроме этого "мозг" покрышки Eagle 360 Urban способен обнаружить место прокола и изменить вращение колеса так, чтобы проколотое место не входило в контакт с дорогой пока отверстие не будет запечатано поданным изнутри специальным клеем на основе нанотехнологий.
К сожалению, вряд ли кому-нибудь из нынешнего поколения доведется увидеть в действии такие "умные" колеса. Для этого сначала должны появиться автомобили с соответствующим видом подвески. Однако, в том, что они появятся в далеком или не очень далеком будущем, сомневаться не приходится.