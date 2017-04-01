Этим летом в Париже появятся первые речные "летающие" такси

Скоро у жителей и гостей Парижа появится возможность передвигаться по реке внутри "летающих" речных такси SeaBubbles. Одноименная компания планирует этим летом развернуть новую службу экологически чистого транспорта на Сене, реке, проходящей через весь Париж. Вместо того, чтобы двигаться по переполненным парижским улицам на автомобилях или в автобусах, четыре пассажира смогут сесть в такси SeaBubbles, заплатив за это достаточно скромную цену, которая не будет превышать стоимости перевозки известного сервиса Uber.Экологически чистая природа транспортного средства SeaBubbles, является следствием использования в ней электрической двигательной установки, черпающей энергию из аккумуляторной батареи. Высокая эффективность движения по воде получается за счет использования подводных крыльев, что создает впечатление низкого полета над поверхностью воды. Компоновка подводных крыльев создана таким образом, что даже при движении на максимальной скорости SeaBubbles не будут создавать больших волн.Транспортное средство SeaBubbles, созданное конструкторами Аленом Тебо (Alain Thebault) и Андерсом Брингдэлом (Anders Bringdal), практически не создает шума, оно может на одном заряде аккумуляторной батареи пройти расстояние 80-100 километров, двигаясь на максимальной скорости до 35 километров в час.Вызов такси SeaBubbles, или поиск свободного места в такси, двигающемся в нужном направлении, будет производиться при помощи специализированного приложения для смартфона или планшетного компьютера. А переместиться на борт такси люди смогут на специальных док-площадках, расположенных на берегу реки. Каждое такси будет в состоянии перевозить до четырех пассажиров и одного водителя.Программа внедрения нового сервиса речных такси проводится при полной поддержке администрации Парижа. "Я действительно верю в будущее речного транспорта" - рассказывает Энн Идальго (Anne Hidalgo), мэр Парижа, - "Большинство самых больших городов в мире построены на берегах рек. Это дает нам ряд преимуществ, которые мы просто обязаны использовать для уменьшения загрязнения городской среды автомобилями и транспортными средствами других типов".