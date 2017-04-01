Прототип электрического самолета Siemens Extra 330LE устанавливает новый мировой рекорд во время испытательного полета
Прототип электрического самолета Extra 330LE, построенный известной немецкой компанией Siemens, недавно установил два мировых рекорда скорости в классе электрических самолетов с аккумуляторным питанием, помимо этого, данный самолет стал первым в мире электрическим самолетом, выполнившим процедуру буксировки планера на заданную высоту. Все эти достижения стали возможным благодаря работе специалистов компании Siemens, которым удалось создать новый двигатель, в котором сочетается большая энергетическая плотность, мощность и малый вес.
Электродвигатель, приводящий в действие самолет Extra 330LE, обеспечивает 260 кВт мощности при его весе всего в 50 килограмм. Разработка данного двигателя была выполнена в рамках более глобальной программы компании Siemens, целью которой является разработка электрических гибридных силовых систем для небольших самолетов регионального класса. Данная программа проводится при участии в ней специалистов компании Airbus, которая работает над собственным вариантом подобной системы под названием E-Fan.
Рекордный полет самолета Extra 330LE был проведен 23 марта 2017 года на аэродроме Dinslaken Schwarze Heide Airfield в Германии. На дистанции 3 километра самолет развил максимальную скорость в 337.50 километров в час, при весе самолета до 1000 килограмм, и скорость 342.86 километров в час при весе самолета более 1000 килограмм. Второй рекорд был установлен после некоторых изменений конструкции летательного аппарата, которые ненамного увеличили его вес. Пилот Уолтер Экстра (Walter Extra), управлявший самолетом, побил рекорд, установленный в 2013 году американским пилотом Уильямом М. Йейтсом (William M. Yates).
Помимо рекордный по скорости полетов, самолет Extra 330LE справился с выполнением еще одной задачи, он протащил планер на буксире и поднял его на высоту 600 метров всего за 76 секунд.
"Рекордные полеты и буксировка планера являются весьма убедительными свидетельствами впечатляющих возможностей нашего нового двигателя" - рассказывает Франк Антон (Frank Anton), глава компании eAircraft, дочерней компании Siemens, - "Только шесть таких двигателей могут потребоваться для того, чтобы привести в действие стандартный гибридный электрический самолет малого класса, рассчитанный на перевозку 19 пассажиров".