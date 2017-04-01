Компания AeroMobil приступает к производству первых серийных летающих автомобилей
Представители хорошо известной в определенных кругах словацкой компании AeroMobil объявили о том, что буквально на следующей неделе будет произведен запуск производства первых серийных летающих автомобилей, которые можно будет зарегистрировать в соответствующих органах, и которым будет позволено передвигаться по дорогам общего назначения. Новый летающий автомобиль, AeroMobil 3.0, будет представлен общественности на мероприятии Top Marques, которое пройдет в Монако 20 апреля этого года. А заинтересованные в нем люди смогут оформить предварительный заказ чуть позже в этом году.
Летающий автомобиль AeroMobil достаточно далек от идеального варианта, летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой, который сможет взлетать и садиться на лужайку перед вашим домом. Передвигаясь по дорогам традиционным для автомобиля способом, его владелец будет должен добраться до ближайшего специализированного аэродрома. Взлетев с полосы этого аэродрома автомобиль AeroMobil должен совершить посадку на таком же аэродроме, ближайшем к месту назначения и добраться до этого места снова в "автомобильном режиме".
По дорогам футуристический летающий автомобиль AeroMobil передвигается, сложив свои крылья назад. В таком режиме габариты автомобиля ненамного превышают габариты среднего пикапа. Место водителя-пилота заполнено дисплеями, индикаторами и элементами управления. С этой точки зрения кабина автомобиля AeroMobil 3.0 больше напоминает кабину самолета, нежели водительское место обычного автомобиля.
Несмотря на обилие элементов управления, система рассчитана на то, чтобы максимально упростить процесс управления, вождения или пилотирования этого транспортного средства. К примеру, процесс складывания крыльев и перераспределения тяги двигателя осуществляется путем нажатия всего одной кнопки. Для того, чтобы управлять автомобилем AeroMobil, его владельцу потребуются традиционные водительские права и лицензия пилота. Минимальной лицензией является лицензия пилота спортивного самолета, но компания AeroMobil рекомендует будущим владельцам получить лицензию пилота частного самолета, класс которой несколько выше.
Окончательная цена, которую предстоит заплатить всем, кто хочет получить летающий автомобиль AeroMobil в свое распоряжение, станет известна только после 20 апреля. Но по некоторым прикидкам она будет исчисляться "несколькими сотнями тысяч евро".