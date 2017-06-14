На улицах китайских городов появятся "поезда", передвигающиеся по виртуальным рельсам

Бюджетные средства небольших городов не позволяют их администрации построить в этих городах линии скоростного трамвая, даже при том, что такие линии могут стать решением большей части транспортных проблем. Свое видение на решение этой проблемы представила китайская компания CRRC Zhuzhou Institute Co Ltd, специалисты которой разработали и изготовили первый опытный образец того, что можно назвать городским поездом, не нуждающимся в рельсах. Этот вид электрического транспорта способен передвигаться по обычным асфальтированным дорогам, только, в отличие от обычных автобусов, он обладает меньшей степенью свободы. Состав, "обутый" в обычные колеса с резиновыми шинами, способен передвигаться только по своего рода виртуальным рельсам, следуя строго по заданному пути, определяемому им при помощи специальных датчиков.Каждый вагон поезда ART (Autonomous Rail Rapid Transit) имеет длину в 9 метров. В его текущей конфигурации с тремя вагонами этот поезд способен перевозить до 300 пассажиров за один раз, а увеличение числа вагонов в поезде позволит увеличить количество пассажиров до 500 человек. Максимальная скорость, которую способен развивать поезд ART, составляет 70 километров в час, а одного заряда аккумуляторных батарей хватает на 40 километров пути.Глядя на представленные здесь снимки, можно предположить, что поезд ART просто следует по пути, обозначенному начерченными на асфальте линиями. Однако, это совсем не так, достаточно сложная система датчиков, которыми оборудован этот поезд, позволяет ему постоянно отслеживать свое текущее местоположение с высокой точностью, и даже вносить изменения в маршрут движения в случае возникновения каких либо непредвиденных изменений в дорожной ситуации.Пока еще отсутствует информация о системах автоматического управления, о системе предотвращения столкновений и о другом, чем обладает любое автономное транспортное средство. Плюс к этому, у поезда ART имеется кабина для человека-водителя, поэтому сейчас даже сложно сделать предположения об уровне автономности, которой будет обладать этот "поезд".Согласно планам компании CRRC, первый опытный образец поезда ART в следующем году выйдет на экспериментальный 6.5-километровый маршрут, который пройдет через центр города Чжучжоу (Zhuzhou). И этот первый этап экспериментальной эксплуатации раскроет все плюсы и минусы такого не очень обычного подхода к проблеме городского общественного транспорта.