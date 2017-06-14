 |  | 14 июня 2017 | Автомобили и транспорт

На улицах китайских городов появятся "поезда", передвигающиеся по виртуальным рельсам

Городской поезд ART


Бюджетные средства небольших городов не позволяют их администрации построить в этих городах линии скоростного трамвая, даже при том, что такие линии могут стать решением большей части транспортных проблем. Свое видение на решение этой проблемы представила китайская компания CRRC Zhuzhou Institute Co Ltd, специалисты которой разработали и изготовили первый опытный образец того, что можно назвать городским поездом, не нуждающимся в рельсах. Этот вид электрического транспорта способен передвигаться по обычным асфальтированным дорогам, только, в отличие от обычных автобусов, он обладает меньшей степенью свободы. Состав, "обутый" в обычные колеса с резиновыми шинами, способен передвигаться только по своего рода виртуальным рельсам, следуя строго по заданному пути, определяемому им при помощи специальных датчиков.

Городской поезд ART #2


Каждый вагон поезда ART (Autonomous Rail Rapid Transit) имеет длину в 9 метров. В его текущей конфигурации с тремя вагонами этот поезд способен перевозить до 300 пассажиров за один раз, а увеличение числа вагонов в поезде позволит увеличить количество пассажиров до 500 человек. Максимальная скорость, которую способен развивать поезд ART, составляет 70 километров в час, а одного заряда аккумуляторных батарей хватает на 40 километров пути.

Глядя на представленные здесь снимки, можно предположить, что поезд ART просто следует по пути, обозначенному начерченными на асфальте линиями. Однако, это совсем не так, достаточно сложная система датчиков, которыми оборудован этот поезд, позволяет ему постоянно отслеживать свое текущее местоположение с высокой точностью, и даже вносить изменения в маршрут движения в случае возникновения каких либо непредвиденных изменений в дорожной ситуации.

Городской поезд ART #3


Пока еще отсутствует информация о системах автоматического управления, о системе предотвращения столкновений и о другом, чем обладает любое автономное транспортное средство. Плюс к этому, у поезда ART имеется кабина для человека-водителя, поэтому сейчас даже сложно сделать предположения об уровне автономности, которой будет обладать этот "поезд".

Согласно планам компании CRRC, первый опытный образец поезда ART в следующем году выйдет на экспериментальный 6.5-километровый маршрут, который пройдет через центр города Чжучжоу (Zhuzhou). И этот первый этап экспериментальной эксплуатации раскроет все плюсы и минусы такого не очень обычного подхода к проблеме городского общественного транспорта.





Ключевые слова:
Китай, Город, Транспорт, Поезд, Электрический, ART, Датчик, Путь, Дорога

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     | Комментарии: 6 | Распечатать
    14 июня 2017 10:06
    #1 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 993
    Что для поезда 40 км пути??? Потом зарядка пол дня?? Или беспровод, так о нем ни слова... хотя бы крышу из солнечных батарей. Вот поэтому электричка с контактным проводом и рельсом имеет неоспоримое преимущество, хоть и надо для этого соответствующую инфраструктуру. Показали бы такой поезд индусам - так только от их смеха и презрения этот недопоезд рассыпался бы на запчасти!


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    14 июня 2017 14:25
    #2 Написал: Zerger

    Публикаций: 0
    Комментариев: 765
    beany85, Индусам которые свисая гроздями ездят на поездах?


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    "Все были люди как люди, и вдруг стали кретинами...парадокс."
    BerkuT
        
    14 июня 2017 15:35
    #3 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 463
    Zerger,
    Я думаю он именно эту особенность индийского железнодорожного транспорта он и имел в виду
        
    14 июня 2017 15:48
    #4 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 993
    Цитата: Zerger
    Индусам которые свисая гроздями ездят на поездах?
    ага wink и живут прямо на рельсах)))


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    Wikipedia: Я знаю всё;
    Google: Я найду всё;
    ВКонтакте: Я знаю всех;
    Internet: Без меня вы ничто;
    Электричество: Keep talking bitches!
        
    Вчера, 00:19
    #5 Написал: 2554skiff

    Публикаций: 0
    Комментариев: 2
    beany85,
    здесь речь, видимо, не об аккумуляторах? Или Вы плевела от зерен не отличаете?
        
    Вчера, 09:17
    #6 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 993
    2554skiff, видимо, речь все же о плевелах, раз вам наплевать на то, что статью нужно сперва прочитать.


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    Электричество: Keep talking bitches!
        

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