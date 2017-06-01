Реактивный автомобиль Bloodhound SSC готовится выйти на гоночную трассу в октябре этого года

За девять лет, прошедших с момента основания нашего сайта, мы неоднократно рассказывали нашим читателям об реактивном автомобиле Bloodhound Supersonic Car (SSC)
, предназначением которого является установление нового мирового рекорда скорости
. В 2018 году этот автомобиль совершит попытку разгона до скорости 1000 миль в час (1609 километров в час), а уже 26 октября этого года автомобиль Bloodhound SSC впервые выйдет на дорогу
, где он совершит свой первый испытательный заезд.
Серия пробных заездов будет проводиться на взлетно-посадочной полосе Корнуельского аэропорта (Cornwall Airport Newquay) в Великобритании. Длина полосы составляет 2.7 километра и на ней автомобиль сможет разгоняться до скорости более 300 километров в час. Пробные заезды будет проводить военный пилот Энди Грин (Wing Commander Andy Green), который также будет управлять автомобилем во время рекордной попытки, которая будет проводиться в пустыне в Южной Африке.
Перед началом октябрьских заездов автомобиль Bloodhound SSC пройдет ряд "статических" тестов, в том числе и с включенным реактивным двигателем
EJ200, снятым с истребителя Eurofighter Typhoon. Во время этих тестов автомобиль будет в буквальном смысле прикован к земле толстыми цепями, а сами тесты предназначены для проверки работы воздухозаборников, топливной, электрической и энергетической системы.
Если статические испытания завершатся успешно, автомобилю Bloodhound SSC будет дан зеленый свет для выезда на взлетно-посадочную полосу. Во время первых заездов будет проводиться оценка работоспособности систем экстренного торможения, тормозной системы, системы стабилизации, сбора телеметрических данных, радиосвязи и других систем. Помимо этого, будут произведены измерения уровней вибрации и шума, а собираемые данные позже буду использованы для разработки надлежащих протоколов безопасности и для внесения изменений в конструкцию в случае такой необходимости.
Из-за особенностей покрытия взлетно-посадочной полосы во время испытательных заездов на автомобиль Bloodhound SSC будут установлены пневматические колеса от истребителя English Electric Lightning. Они несколько шире, нежели монолитные алюминиевые колеса, которые будут использованы во время рекордного заезда. И для установки таких колес специалистам потребуется удалить некоторые части кузова автомобиля, изготовленного из углеродистого волокна.
"Испытания автомобиля на полосе аэродрома станут самой большой вехой в истории реализации нашего проекта" - рассказывает Ричард Нобл (Richard Noble), один из руководителей проекта Bloodhound, - "Эти испытания позволят нам собрать ряд важных данных, касающихся конструкции автомобиля. И эти данные позволят нам разработать и "отрепетировать" все те процедуры, которые мы будем использовать во время рекордной попытки".