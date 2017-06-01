Toyota устанавливает мировой рекорд по времени одного круга во время подготовки к гонкам "на выживание" Ле-Ман

Трасса Circuit de la Sarthe является известной трассой, на которой проводится рад захватывающих автогонок, в том числе и 24-часовые гонки "на выживание" Ле-Ман. В этих гонках прошлого года известная компания Toyota прочно удерживалась на лидирующих позициях, пока на 18-попытке гибридный гоночный автомобиль TS050 не стал на прикол из-за ряда технических неисправностей. А начало сезона нынешнего года для компании Toyota прошло более чем удачно, пилот Камуи Кобаяши (Kamui Kobayashi) установил новый мировой рекорд по времени круга на трассе Circuit de la Sarthe, завоевав тем самым достаточно выигрышную стартовую позицию для своей команды.Согласно имеющимся данным, рекордный заезд Камуи Кобаяши, который управлял гибридом TS050 Hybrid, проводился в идеальных условиях. На длинном прямом участке трассы дул умеренный попутный ветер, а в районе виражей трассы дул слабый встречный ветер, который обеспечивал дополнительную прижимную силу за счет аэродинамических форм гоночного автомобиля.По результатам предварительных заездов, автомобиль Toyota TS050 будет стартовать в гонке на седьмой позиции, гибрид TS050 Hybrid начнет гонку с восьмой позиции, а ближайшие конкуренты, автомобили команды Porsche, будут стартовать с третьей и четвертой позиций.Новый рекорд, равный 3:14.791 минуты, на целых две секунды быстрее, чем предыдущий рекорд, установленный Нилом Джани (Neel Jani) в 2015 году на гибридном автомобиле Porsche 919 Hybrid. И если просмотреть приведенный ниже видеоролик, то в некоторые моменты возникает впечатление, что съемка производится в ускоренном режиме, настолько быстро и плавно движется автомобиль, вписываясь в достаточно крутые повороты.