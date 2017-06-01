 |  | Сегодня, 06:57 | Автомобили и транспорт, Робототехника

Moby Mart - полностью автоматический магазин на колесах

Магазин Moby Mart


Небольшая шведская компания под названием Wheelys уже имеет некоторый опыт в деле создания магазинов с автоматизированным контролем, в которых нет ни продавцов, ни кассиров. А ранее в этом году компания Wheelys отправила на улицы Шанхая первый в своем роде мобильный автоматический магазин на колесах. Этот магазин, Moby Mart, постоянно перемещается по улицам города по заложенной в него программе, прибывая в те районы, в которых наблюдается максимальный покупательский спрос в данное время суток.

Магазин Moby Mart имеет размер, сопоставимый с размерами небольшого городского автобуса. В ближайшем времени это "чудо техники" будет способно полностью самостоятельно перемещаться по городским улицам, используя технологии компьютерного видения и искусственного интеллекта. В настоящее же время опытный экземпляр магазина Moby Mart передвигается под управлением живого человека.

На полках магазина Moby Mart находятся достаточно разнообразные товары, начиная от свежих продуктов, заканчивая повседневной обувью и журналами. В этом магазине нет никаких касс и для оплаты не используются наличные деньги. Покупателю необходимо только указать интересующий его товар, а все остальное, в том числе и оплату автоматически производит специализированное приложение.



В будущем система управления магазина Moby Mart, разрабатываемая совместно с учеными из одного из китайских университетов, дополнится множеством функции. Магазин будет способен самостоятельно приехать на склад для пополнения запасов товаров, а потенциальные клиенты смогут вызвать магазин к своему дому при помощи специального приложения для смартфона или компьютера. Кроме этого, для экспресс-доставки небольших товаров у магазина Moby Mart имеется пара беспилотников.

В будущем мобильные магазины наподобие Moby Mart смогут обеспечить снабжение городских территорий, которые еще не охвачены сетями универсальных магазинов. В случае удачных испытаний экспериментального образца магазина Moby Mart в Шанхае компания Wheelys планирует начать производство таких магазинов в 2018 году. И, согласно имеющейся информации, каждый такой магазин обойдется своему владельцу в сумму порядка 30 тысяч долларов.





Ключевые слова:
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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Сегодня, 07:14
    #1 Написал: IBlasterus

    Публикаций: 0
    Комментариев: 1
    А что помешает выйти из него с товаром и не заплатить?
        
    Сегодня, 07:33
    #2 Написал: GVSZim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 2
    В мегаполисах, где постоянно присутствует проблема с местом для парковки, такая "бандурина" не вместится нигде. Даже если и припаркуется, то как остановиться так удобно, чтобы люди могли попасть внутрь? Или покупателям надо будет на асфальт выходить, или через бордюр пролазить. Бред... На видео забыли показать, каким образом магазин преодолевает обычную загруженную трассу.
        
    Сегодня, 12:45
    #3 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3718
    Цитата: IBlasterus
    А что помешает выйти из него с товаром и не заплатить?


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