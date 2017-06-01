Moby Mart - полностью автоматический магазин на колесах

Небольшая шведская компания под названием Wheelys уже имеет некоторый опыт в деле создания магазинов с автоматизированным контролем, в которых нет ни продавцов, ни кассиров. А ранее в этом году компания Wheelys отправила на улицы Шанхая первый в своем роде мобильный автоматический магазин на колесах. Этот магазин, Moby Mart, постоянно перемещается по улицам города по заложенной в него программе, прибывая в те районы, в которых наблюдается максимальный покупательский спрос в данное время суток.Магазин Moby Mart имеет размер, сопоставимый с размерами небольшого городского автобуса. В ближайшем времени это "чудо техники" будет способно полностью самостоятельно перемещаться по городским улицам, используя технологии компьютерного видения и искусственного интеллекта. В настоящее же время опытный экземпляр магазина Moby Mart передвигается под управлением живого человека.На полках магазина Moby Mart находятся достаточно разнообразные товары, начиная от свежих продуктов, заканчивая повседневной обувью и журналами. В этом магазине нет никаких касс и для оплаты не используются наличные деньги. Покупателю необходимо только указать интересующий его товар, а все остальное, в том числе и оплату автоматически производит специализированное приложение.В будущем система управления магазина Moby Mart, разрабатываемая совместно с учеными из одного из китайских университетов, дополнится множеством функции. Магазин будет способен самостоятельно приехать на склад для пополнения запасов товаров, а потенциальные клиенты смогут вызвать магазин к своему дому при помощи специального приложения для смартфона или компьютера. Кроме этого, для экспресс-доставки небольших товаров у магазина Moby Mart имеется пара беспилотников.В будущем мобильные магазины наподобие Moby Mart смогут обеспечить снабжение городских территорий, которые еще не охвачены сетями универсальных магазинов. В случае удачных испытаний экспериментального образца магазина Moby Mart в Шанхае компания Wheelys планирует начать производство таких магазинов в 2018 году. И, согласно имеющейся информации, каждый такой магазин обойдется своему владельцу в сумму порядка 30 тысяч долларов.