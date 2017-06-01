Racer - проект "крылатого" вертолета от компании Airbus
Если требуется придать вертолету большую эффективность во время горизонтального полета, то можно оснастить его небольшими крыльями, обеспечивающими дополнительную подъемную силу, и горизонтальными винтами, которые в данном случае работают эффективней основного несущего ротора. Реализацию таких принципов мы уже видели на примере опытного вертолета Eurocopter X3. И недавно, в рамках Парижского авиашоу, компания Airbus Helicopters также анонсировала свой проект, основанный на подобных принципах, который получил название Rapid And Cost-Effective Rotorcraft, сокращенно Racer.
Разработка проекта Racer ведется в рамках европейской программы Clean Sky 2. Согласно имеющейся информации, конструкция вертолета Racer обеспечивает "наилучший баланс между скоростью, эффективностью, стоимостью, стабильностью и другими эксплуатационными параметрами".
Инновационные решения, реализованные в конструкции вертолета Racer, позволят в несколько раз снизить уровень издаваемого им шума по сравнению с другими вертолетами. Крейсерская скорость вертолета будет составлять 400 километров в час.
Горизонтальные винты и главный ротор вертолета Racer будут приводиться в движение двумя двигателями RTM322, каждый из которых можно будет остановить в любой момент и перезапустить в случае такой необходимости. Таким образом реализуется режим "экологически чистого" полета, который позволяет уменьшить расход топлива и увеличить дальность полета. Малому расходу топлива во время полета благоприятствует и легкий вес композитного металлопластикового корпуса вертолета.
Согласно планам компании Airbus сборка опытного образца вертолета Racer должна начаться в 2019 году, а его первый полет будет проведен еще одним годом позже.