AirQuadOne - проект персонального летающего транспортного средства от компании Neva Aerospace

На Парижском авиашоу европейская компания Neva Aerospace представит всеобщему вниманию разработанный ими проект личного транспортного средства с вертикальным взлетом и посадкой. Полностью электрический летательный аппарат AirQuadOne будет способен подниматься на высоту 915 метров и развивать в воздухе скорость до 80 километров в час. Одного заряда аккумуляторной батареи будет достаточно для обеспечения полета в течение 20-30 минут.На долю аккумуляторной батареи придется около 100 килограмм из общего веса летательного аппарата AirQuadOne, который составляет 500 килограмм. Зарядка аккумуляторных батарей может быть произведена путем прямого подключения к зарядной станции или беспроводным индукционным способом. Но, в случае такой необходимости, конструкция аппарата AirQuadOne предусматривает возможность быстрой замены разряженной батареи на полностью заряженную.Оба варианта летательного аппарата AirQuadOne, пилотируемый и беспилотный, смогут поднимать в воздух полезный груз, весом до 100 килограмм. Также предусматривается возможность создания аппарата с гибридной силовой установкой, время полета которого составляет более часа.Корпус аппарата AirQuadOne изготовлен из легкого углеродного волокна. А в движение этот аппарат приводится электрическими турбопропеллерами, установленными на поворотных консолях. Подразумевается, что управление таким летательным аппаратом будет автоматизировано в максимальной степени и для управления им человеку потребуется минимальная пилотская лицензия категории легких летательных аппаратов. Помощь пилоту будет оказывать работающая круглосуточно автоматическая диспетчерская служба, которая будет контролировать и регулировать воздушное движение, а для экстренных ситуаций в летательном аппарате AirQuadOne установлена система спутниковой связи.И в заключение следует заметить, что проект AirQuadOne пока еще является только проектом, представители компании Neva Aerospace не упоминают никаких сроков, когда будет готов первый функционирующий образец. Однако, принимая во внимание темпы развития отрасли персональных летательных аппаратов и летающих автомобилей, появления первого образца AirQuadOne ждать придется не очень долго.