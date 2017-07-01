Технология "виртуальных пузырей" позволит в будущем избавиться от светофоров

Использование самоуправляемых транспортных средств в будущем должно сделать процесс передвижения по дорогам не только более безопасным, но и более удобным для людей. Одним из путей реализации этой идеи является интеллектуальное управление транспортными потоками, что должно сделать процесс движения по городским улицам непрерывным и безостановочным. Примером реализации такого "умного" управления движением транспорта является алгоритм, разработанный исследователями из Сингапура. В этом алгоритме автоматические транспортные средства помещаются внутрь "виртуального пузыря", что позволяет им регулировать скорость своего движения по определенным принципам во время пересечения перекрестков и других оживленных мест.Упомянутый выше алгоритм является разработкой исследователей из сингапурского Агентства по науке, технологиям и исследованиям A*STAR. Он работает за счет использования умного круиз-контроля, которым оснащаются практически все современные автомобили, систем коммуникаций между автомобилями и элементами дорожной инфраструктуры. В результате работы такой системы полностью исключается вероятность даже короткой остановки и движение по городским улицам во всех направлениях становится непрерывным.В основе работы нового алгоритма управления дорожным движением является то, что исследователи называют "адаптивной отталкивающей силой". Это означает, что чем ближе друг к другу приближаются два автомобиля, тем сильней они "отталкиваются" друг от друга. Только в отличие от магнитов, которые физически могут отодвинуться друг от друга, автомобили-роботы увеличивают дистанцию между собой, регулируя скорость их движения. Работа такой системы никогда не приведет к экстренному торможению и полной остановке движения. За счет маячков, установленных на автомобилях, система производит расчеты и корректирует скорость движения еще задолго до момента опасного сближения.Система регулирования в режиме реального времени производит расчеты маршрута безопасного движения для каждого автомобиля, приближающегося к перекрестку. Рассчитав такой маршрут, система начинает управлять скоростью движения, и автомобиль пересекает перекресток в строго определенный момент времени в строго заданном месте, без помех пересекая перпендикулярный поток транспорта.Работоспособность нового принципа регулирования дорожного движения была проверена на сложной математической модели. Согласно полученным результатам, для того, чтобы обеспечить непрерывное движение транспортного потока по городским улицам требуется изменение скорости движения каждого автомобиля в пределах не более 10-20 процентов.Однако, с учетом реалий окружающего нас мира, полный отказ от использования светофоров и других элементов регулирования движения транспорта произойдет еще очень и очень нескоро. Сейчас на дорогах передвигается множество старых автомобилей, у которых нет автоматической системы круиз-контроля, и для таких автомобилей на перекрестках какое-то время будут оставаться светофоры. Вот только работать они будут в случае появления в районе перекрестка старого автомобиля, что, по идее, должно со временем происходить все реже и реже."Созданный нами алгоритм на удивление прост. Кроме этого, он не требует наличия у автомобиля сложной системы датчиков, камер и других средств, позволяющих ему "видеть" окружающее пространство" - рассказывает Бо Янг (Bo Yang), один из исследователей, - "В большинстве своем наша система уже совместима практически со всеми современными автомобилями, а в будущем, когда все абсолютно автомобили приобретут интеллектуальные способности, наша система позволит воплотить в реальности то, что сейчас можно увидеть только в фантастических фильмах".