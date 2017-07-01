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Компания Eviation Aircraft представляет прототип электрического самолета, способного преодолеть дистанцию в 1000 километров

Электрический самолет Eviation Aircraft


На 52-м Международном Парижском авиашоу компания Eviation Aircraft представила всеобщему вниманию первый опытный образец разработанного ими полностью электрического самолета, способного на одном заряде аккумуляторных батарей преодолеть дистанцию в 965 километров (600 миль). Технологии, использованные при создании электрического самолета, были разработаны во время участия компании Eviation Aircraft в программе НАСА On-Demand Mobility Program, а сертификация самолета может быть закончена к концу следующего года, после чего может быть начато серийное производство.

Небольшой электрический самолет может перевозить от шести до девяти пассажиров и двух членов экипажа на расстояния, покрывающие основную массу внутренних в большинстве стран и некоторую часть международных маршрутов. Основным достижением специалистов компании Eviation Aircraft является разработка нового типа воздушно-алюминиевой аккумуляторной батареи, емкости которой достаточно для накопления энергии, необходимой для дальнего перелета.

"В нашем самолете использована модернизированная воздушно-алюминиевая батарея, изначально разработанная компанией Phinergy Ltd. Мы добавили к этому буфер на традиционных аккумуляторных батареях, и умную систему распределения энергии, основанную на использовании аналитических алгоритмов" - пишут представители компании Eviation Aircraft, - "Все это вместе представляет собой самую высокоэффективную энергетическую систему, позволяющую использовать каждую "крупинку" дефицитной энергии аккумуляторных батарей".

И в заключение следует отметить, что компания Eviation Aircraft не намерена вступать в конкуренцию с другими компаниями, выпускающими самолеты. Компания Eviation Aircraft видит свет будущее в качестве воздушного аналога сервиса Uber.




Ключевые слова:
Eviation Aircraft, Электрический, Самолет, дальность, Энергия, Аккумулятор, Воздушный, Алюминий, Батарея, Эффективность

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