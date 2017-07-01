Электрический автомобиль Lucid Air Alpha Speed разогнался до скорости в 378 километров в час

Известно, что электрические автомобили, оснащенные мощными двигателями, имеют высокие динамические показатели, что позволяет им очень быстро разгоняться до максимальной скорости. Но когда дело касается этой максимальной скорости, они сильно проигрывают автомобилям с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Но такое положение дел не будет сохраняться бесконечно долго, и яркой демонстрацией этого факта является заезд экспериментального электрического автомобиля Air Alpha Speed компании Lucid, которому удалось разогнаться до скорости 378 километров в час (235 миль в час).
Отметим, что данная скорость весьма далека от рекорда скорости движения на электрической тяге. Этот рекорд был установлен в прошлом году специализированным гоночным автомобилем Venturi VBB-3
и составил 549 километров в час (341 милю в час). Тем не менее, и 378 километров в час - это серьезное достижение для образца, который является первым прототипом будущего серийного автомобиля.
Компания Lucid впервые продемонстрировала автомобиль Air Alpha Speed на автосалоне в Нью-Йорке в этом году. После этого автомобиль совершил первый пробный заезд по 12-километровой трассе исследовательского центра Transportation Research Center. Во время этого заезда автомобиль быстро набрал скорость в 349 километров в час (217 миль в час), которая была ограничена программным способом в целях безопасности.
Автомобиль Air Alpha Speed имеет конструкцию, оптимизированную для скоростных заездов на гоночной трассе. Конструкция включает в себя трубчатый защитный каркас, аэродинамическую форму кузова и колес, пневматическую подвеску с максимально быстрым временем реакции, высокоэффективную жидкостную систему охлаждения и вентиляции двигателей. Помимо высокой скорости, автомобиль Air Alpha Speed продемонстрировал высокую управляемость и стабильность при движении на поворотах.
Отметим, что если бы автомобиль Air Alpha Speed совершил свой заезд в прошлом году, он попал бы на четвертое место достаточно короткого списка электрических суперкаров, стоимость которых исчисляется суммой с семью нулями. В таком случае автомобиль Air Alpha Speed оказался бы между автомобилем Zenvo TS1 (375 километров в час) и автомобилем Pagani Huayra BC (383 километра в час).
И в заключение следует заметить, что компания Lucid планирует провести еще несколько скоростных заездов автомобиля Air Alpha Speed для того, чтобы досконально проверить работу в экстремальных условиях всех элементов его конструкции. И некоторые из этих элементов, вероятно, "перекочуют" в конструкцию будущего серийного электрического автомобиля в неизменном виде.