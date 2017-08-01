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Судно с "твердыми солнечными" парусами EnergySail выйдет на ходовые испытания в следующем году

Судно с парусами EnergySail


Компания Eco Marine Power в ближайшее время планирует провести испытания в реальных условиях технологии "твердых" парусов EnergySail, которые, помимо использования энергии ветра, способны собирать и энергию солнечных лучей. Такая комбинация, по мнению руководства компании, позволит значительно увеличить эффективность грузовых морских перевозок и снизить количество вредных выбросов в окружающую среду.

Твердые паруса EnergySail изготавливаются из прочного материала, армированного стальным или углеродным волокном. Парус устанавливается на шарнире, что позволяет менять его угол для достижения максимальной эффективности, а поверхность паруса покрыта фотогальваническими элементами солнечных батарей, поставляющими дополнительную энергию, которая сохраняется в аккумуляторных батареях. В случае сложных метеорологических условий паруса EnergySail могут быть убраны ниже уровня палубы во избежание их поломки.

Паруса EnergySail будут снабжать судно энергией даже во время его стоянки в порту. А специалисты компании Eco Marine Power занимаются сейчас разработкой конструкции парусов, которые будут укладываться на поверхность палубы горизонтально и смогут снабжать судно энергией даже в убранном состоянии.

В настоящее время специалисты компании Eco Marine Power, работая совместно со специалистами из Hisafuku Kisen K.K, составляют технико-экономическое обоснование их проекта. Основной задачей этой работы является расчет количества тяги, которую может обеспечить судну система парусов EnergySail. И в этих расчетах принимается во внимание количество полученной при помощи парусов солнечной энергии.

По результатам расчетов технико-экономическое обоснования будет принято решение о проведении ходовых испытаниях судна, оснащенного экспериментальной системой EnergySail. Судно будет оснащено несколькими парусами EnergySail, дополнительными солнечными батареями, установленными на поверхности рубки и палубы, аккумуляторными батареями и всей необходимой управляющей и силовой электроникой. Ходовые испытания будут проводиться в течение 12-18 месяцев, и они предоставят реальные данные об эффективности системы, об экономии топлива и снижении выбросов углерода в окружающую среду.




Ключевые слова:
Судно, Твердый, Парус, EnergySail, Eco Marine Power, Энергия, Ветер, Солнце, Эффективность, Испытания

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 10:59
    #1 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 1008
    Давно пора! Разве что только пока дороговато покрывать полностью судно, но в дальнейшем...


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    Сегодня, 20:38
    #2 Написал: sasha3ks

    Публикаций: 0
    Комментариев: 30
    Сомнительная идея, по крайней мере в ближайшие несколько десятков лет. Параходы и так работают на самом дешевом топливе - мазуте, так ещё и попробуй сделать аккумулятор, который сможет снабжать энергией двигателя по 50-100 тыс. кВт.
        

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