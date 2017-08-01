 |  | Сегодня, 07:07 | Автомобили и транспорт

Итальянские энтузиасты установили новый рекорд дальности поездки на одном заряде аккумуляторных батарей автомобиля Tesla

Автомобиль Tesla Model S P100D


Группа энтузиастов, являющихся членами клуба Tesla Owners Club Italia, установила очередной рекорд дальности поездки на одном заряде аккумуляторных батарей автомобиля Tesla. Автомобиль Model S P100D на одном заряде прошел дистанцию 1078 километров (669,8 мили), что существенно больше предыдущего рекорда, который составлял 901.2 километра. При этом, итальянцам удалось стать первыми в мире, преодолевшими барьер в 1000 километров.

Как и все предыдущие рекордсмены, итальянцы использовали оптимизированный и самый экономичный стиль вождения, называемый гипер-миля (hypermile). Они двигались по ровной кольцевой дороге вокруг Салерно с максимальной скоростью 40 километров в час. Автомобиль был "обут" в специальные покрышки, максимально снижающие трение с дорогой во время движения, а само вождение автомобиля осуществлялось в "гладком" режиме с использованием функций автопилота, максимально эффективно расходующего энергию из аккумуляторных батарей. В таком неторопливом темпе на преодоление рекордной дистанции итальянцам потребовалось 29 часов.

Все происходящее сейчас в области электрических автомобилей указывает на то, что поездки на тысячекилометровые дистанции на одном заряде батарей очень скоро станут обыденной вещью. Ведь уже сейчас компания Tesla официально оценивает дальность одной поездки модели P100D в половину от рекордной дистанции. А дальнейшее совершенствование используемых технологий аккумуляторных батарей, электродвигателей и т.п. позволит увеличить как официальную, так и рекордную дистанцию, которая уже сейчас превышает дальность поездки обычных автомобилей на одной заправке топливного бака.




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Мировой, Рекорд, Дальность, Электрический, Автомобиль, Tesla, Model S, P100D, Энергия, Аккумулятор, Батарея

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 09:17
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3755
    Даже не представляю себе, какое терпение надо иметь для того, чтобы безвылазно просидеть в машине 29 часов.


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    Сегодня, 22:38
    #2 Написал: IBlasterus

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4
    Так там вроде автопилот рулил.
        

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