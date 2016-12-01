 |  | Сегодня, 08:03 | Экология, Энергетика

В окрестностях Токио начато строительство самой длинной солнечной электростанции

Солнечные батареи


15 декабря 2016 года администрация города Токио, столицы Японии, объявила о начале трех крупномасштабных проектов по созданию новых солнечных электростанций в окрестностях города. Одна из мега-электростанций, SGET Kamisu Mega Solar, построенная в рамках данного проекта, станет не только самой длинной солнечной электростанцией в Японии, она станет одной из самых длинных электростанций во всем мире. Цепочка солнечных батарей будет расположена вдоль железнодорожного путепровода Narita Sky Access Line (Keisei Narita Airport Line) и ее длина составит 10 километров.

Как упоминалось выше, в рамках нового проекта, который является частью более глобального проекта Partnership Renewable Energy Fund, будет построено три солнечных электростанции, "Ami Solar Way", мощностью 0.84 МВт, "SGET Kamisu Mega Solar", мощностью 20.3 МВТ, и "SGET Chiba New Town Mega Solar", мощностью 12.8 МВт.

Железнодорожная линия Narita Sky Access Line


В настоящее время компания JAG Energy Co Ltd, которая была выбрана в качестве ведущего подрядчика проекта, уже ведет монтаж первых участков панелей солнечных батарей. А по завершению сооружения энергия, вырабатываемая этими станциями, вольется в общую энергетическую систему Японии, увеличивая долю экологически чистой энергии и уменьшая долю энергии, получаемой путем сжигания ископаемого топлива и энергии, вырабатываемой на атомных электростанциях.




Ключевые слова:
Япония, Токио, Солнечная, Электростанция, SGET Kamisu Mega Solar, Длина

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Solar Bullet – проект скоростного пассажирского экспресса с энергоснабжение ...
  • Sharp Solar Ketai – первый телефон с питанием от солнечных батарей и водоне ...
  • На Украине закончено строительство самой большой в мире солнечной электрост ...
  • Solar Wind Energy Tower - проект огромной башни, позволяющей преобразовать ...
  • В Европе ведется строительство самой большой плавающей солнечной электроста ...



    •
     | Комментарии: 0 | Распечатать

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009