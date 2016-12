В окрестностях Токио начато строительство самой длинной солнечной электростанции

15 декабря 2016 года администрация города Токио, столицы Японии, объявила о начале трех крупномасштабных проектов по созданию новых солнечных электростанций в окрестностях города. Одна из мега-электростанций, SGET Kamisu Mega Solar, построенная в рамках данного проекта, станет не только самой длинной солнечной электростанцией в Японии, она станет одной из самых длинных электростанций во всем мире. Цепочка солнечных батарей будет расположена вдоль железнодорожного путепровода Narita Sky Access Line (Keisei Narita Airport Line) и ее длина составит 10 километров.Как упоминалось выше, в рамках нового проекта, который является частью более глобального проекта Partnership Renewable Energy Fund, будет построено три солнечных электростанции, "Ami Solar Way", мощностью 0.84 МВт, "SGET Kamisu Mega Solar", мощностью 20.3 МВТ, и "SGET Chiba New Town Mega Solar", мощностью 12.8 МВт.В настоящее время компания JAG Energy Co Ltd, которая была выбрана в качестве ведущего подрядчика проекта, уже ведет монтаж первых участков панелей солнечных батарей. А по завершению сооружения энергия, вырабатываемая этими станциями, вольется в общую энергетическую систему Японии, увеличивая долю экологически чистой энергии и уменьшая долю энергии, получаемой путем сжигания ископаемого топлива и энергии, вырабатываемой на атомных электростанциях.