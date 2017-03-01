Немецкие ученые зажгли самое большое и мощное "искусственное Солнце"

На прошлой неделе ученые из немецкого Космического Центра (DLR) произвели включение того, что можно описать термином "самое большое в мире искусственное Солнце", установку, состоящую из 149 светоизлучающих устройств. В этой установке, имеющей название Synlight и расположенной в 30 километрах западней Кельна, используются короткодуговые ксеноновые лампы, свет от которых фокусируется на области, размером 20 на 20 сантиметров. А уровень освещенности в этой области в 10 тысяч раз превышает уровень освещенности такой же поверхности естественным образом в яркий солнечный день.В области фокусировки лучей ксеноновых ламп температура достигает отметки в 3 тысячи градусов Цельсия. Помимо этого в рабочей зоне установки Synlight создается ряд других условий, необходимых для протекания новых процессов получения водорода путем процесса высокотемпературного расщепления воды. Таким образом немецкие ученые пытаются разработать новую технологию получения водородного топлива, исключив из нее необходимость использования огромного количества электрической энергии, которое делает на сегодняшний день процесс электролиза экономически не целесообразным.На строительство установки Synlight была затрачена сумма в 3.5 миллиона евро, а за четыре часа своей работы она расходует энергию в количестве, достаточном для снабжения среднестатистического жилого дома с четырьмя людьми на протяжении одного года.В недрах "ослепительной" установки Synlight, мощность которой составляет 350 кВт, будет проведен ряд экспериментов, которые уже были сделаны в меньшем масштабе в лабораторных условиях. Это, в свою очередь, позволит ученым достичь такого масштаба процессов, который уже можно будет использовать для получения водорода в промышленных количествах при помощи естественного солнечного света, сфокусированного при помощи ряда уже известных и опробованных методов.Помимо процессов получения водорода, установка Synlight будет использована для проведения исследований процессов, в которых принимает участие водород и угарный газ, полученный при помощи других экологически чистых процессов. Комбинация водорода и угарного газа позволит получать на выходе более тяжелое жидкое топливо, к примеру, авиационный керосин и дизельное топливо, которые по основным параметрам не будут уступать топливу, полученному традиционным путем перегонки нефти.