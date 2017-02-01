Создан графеновый инфракрасный "глаз", позволяющий обойтись без усилителей сигнала

Международная группа ученых, работающая в рамках проекта Европейского Союза под названием "Graphene Flagship"
, разработала и изготовила опытные образцы неохлаждаемых инфракрасных фотодетекторов на основе графена. Новый датчик
, который относится к классу болометров, настолько чувствителен, что он может "почувствовать" инфракрасное излучение, мощность которого составляет единицы нановатт, что приблизительно в тысячу раз меньше мощности излучения от руки человека, помещенный над поверхностью датчика.
Конструкция нового датчика на удивление проста. В качестве основания используется слой специального пироэлектрического материала, на поверхности которого проложен токопроводящий канал из одного слоя графена. И выше графенового канала размещен "плавающий" управляющий электрод, затвор.
Падающее на поверхность датчика инфракрасное излучение нагревает датчик, изменение температуры вызывает появление электрического поля между пироэлектрическим материалом и затвором. Это электрическое поле, в свою очередь, приводит к изменению электрического сопротивления графенового канала, что и является измеряемой величиной. Новый датчик отличается от других болометрических датчиков в выгодную сторону тем, что в нем не требуется использования встроенных усилителей, повышающих уровень электрического поля, выработанного пироэлектрическим материалом.
Отменные электрические характеристики нового датчика и его высочайшая чувствительность были получены за счет использования некоторых уникальных свойств графена. Этот материал имеет очень высокую электрическую проводимость, как металл, однако, на его проводимость оказывает влияние полевой эффект, как у полупроводниковых материалов. А высокая подвижность электронов в графене обеспечивает крайне низкий уровень собственных шумов и высокую разрешающую способность.
В настоящее время исследователям еще требуется провести ряд доработок конструкции нового датчика и решить несколько достаточно сложных проблем. Но после этого перед данной технологией откроются очень широкие перспективы. Новые датчики могут быть использованы в системах безопасности, в инфракрасных камерах, способных работать на очень малом количестве фотонов в узком спектральном диапазоне, в спектральных анализаторах, используемых для обнаружения взрывчатых веществ, утечек опасных веществ в окружающую среду и многого другого.