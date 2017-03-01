 |  | Сегодня, 06:49 | Электроника и полупроводники

Ученые научились создавать проводники, суперконденсаторы и другие электронные элементы прямо внутри живых растений

Электронное растение


На страницах нашего сайта мы рассказывали, что в 2015 году группе исследователей из Швеции удалось ввести внутрь живой розы специальный токопроводящий материал. Распространившись по растению, этот материал полимеризовался и сформировал тончайшие электрические проводники, а путем добавления в определенных участках дополнительных компонентов, ученым удалось создать в растении полностью функциональный транзистор. Работа в данном направлении была продолжена группой профессора Роджера Габриэльсона (Roger Gabrielsson), которой удалось видоизменить и усовершенствовать использованные в начале материалы. Теперь этот материал способен проникать во все растение, формируя токопроводящие нити не только в стебле, но и в других местах растения, в листьях, в лепестках и корнях.

"Нам удалось вводить новый состав в одно и тоже самое растение множество раз. И от этого не пострадало ни само растение, ни функциональность создаваемых в нем электронных схем. Таким путем нам удалось даже создать аналог суперконденсатора, который заряжается при помощи ионного "насоса", использующего в своих целях фотосинтез и другие естественные процессы, протекающие в растении" - рассказывает Элени Стэвринидоу (Eleni Stavrinidou), ученый из Лаборатории органической электроники, - "Энергия, получаемая от одного растения, конечно, невелика. Но ее достаточно для приведения в действие различных датчиков, к примеру".

Данные исследования открывают перед людьми новые перспективы использования растений в своих целях. Вполне вероятно, что в будущем поля, засаженные "электронными" растениями станут своего рода зелеными живыми электростанциями, а некоторые дополнительные компоненты, которые, возможно, будут созданы в будущем, станут основой биологических топливных элементов и превратят растения в "фабрики", производящие готовое жидкое биотопливо.

"Несколько лет назад мы продемонстрировали, что создание электронных растений является вполне доступным делом. Теперь же нам удалось продемонстрировать перспективу первого практического применения таких растений" - рассказывает профессор Магнус Берггрен (Magnus Berggren), - "Реализованные нами технологии сбора и аккумулирования энергии могут превратить растения в живые достаточно эффективные электростанции и в биологические системы других видов, которые можно будет заставить работать на благо человечества".




Ключевые слова:
Растение, Роза, Полимер, Цепочка, Электрический, Проводник, Электронная, Схема, Датчик, Транзистор, Энергия, Фотосинтез, Суперконденсатор

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Flora Robotica - проект, нацеленный на создание симбиоза растений и роботов
  • Ученым удалось создать электронные схемы прямо внутри живых растений
  • Голландская компания Plant-e превращает энергию живых растений в электричес ...
  • Ученые обнаружили еще одну разновидность "языка", на котором растения общ ...
  • Искусственный фотосинтез в синтетических листьях позволяет производить элек ...



    •
     | Комментарии: 0 | Распечатать

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009