Ученые превратили кристалл в "перезаписываемую" электронную схему

Группа ученых из университета штата Вашингтон (Washington State University, WSU) нашла достаточно простой способ "записи" элементов электронных схем на поверхности кристаллического основания. Этот способ открывает возможность изготовления прозрачных трехмерных электронных устройств, схему которых можно изменять, "перезаписывая" и подстраивая ее под особенности решения какой-либо конкретной задачи.В обычных условиях используемые кристаллы титаната стронция (SrTiO3) не проводят электрического тока. Но когда исследователи произвели выборочный нагрев определенных участков поверхности кристалла при особых условиях, структура участков изменилась и эти участки стали электропроводными. При этом, тепловая обработка участков кристалла увеличила удельную электрическую проводимость материала в 1000 раз. "Стирание" записанной ранее схемы производится также путем нагрева кристалла до определенной температуры и воздействия на него светом с определенными параметрами. А наиболее интересным во всем этом является то, что процесс обработки кристалла проводится при комнатной температуре."Этот процесс открывает мир новой электроники, элементы схем которой создаются оптическим способом на поверхности кристалла" - рассказывает Мэтт Маккласки (Matt McCluskey), профессор физики и материаловедения университета штата Вашингтон, - "Но самым главным является то, что имеется возможность стирания уже созданной схемы и повторной записи новой схемы на этом же месте".И в заключение следует отметить, что технология "перезаписываемых" электронных кристаллов может быть полезна не только для создания электронных устройств. На ее основе можно будет создать новый тип энергонезависимой памяти, различные типы электронных и оптических датчиков и многое другое.