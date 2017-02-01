Машины-монстры: МВТ V164-8.0 - гигантский ветряной генератор, установивший рекорд по количеству вырабатываемой энергии

МВТ V164-8.0, ветряной генератор, высотой 220 метров и оснащенный 35-тонными лопастями
, недавно установил новый абсолютный мировой рекорд, выработав 216 тысяч кВт*ч электроэнергии на протяжении 24 часов. Для сравнения, такого количества энергии достаточно для снабжения электроэнергией среднестатиситческого дома на протяжении двадцати лет.
Турбина этого гигантского ветрогенератора расположена в море
неподалеку от побережья Дании
. Она является частью оффшорной электростанции MHI Vestas Offshore Wind, которой владеют компании Vestas Wind Systems
и Mitsubishi Heavy Industries. Первый прототип этой 9-мегаваттной турбины был установлен на электростанции в конце 2016 года и он является модернизированным вариантом турбины МВТ V164-8.0, о которой мы уже рассказывали раньше на страницах нашего сайта
.
1 декабря 2016 года эта турбина выработала 215 999.1 кВт*ч за 24-часовой период времени, установив этим самым новый абсолютный рекорд. Учитывая успех данного мероприятия, компания Vestas планирует начать увеличение количества вырабатываемой энергии при помощи меньшего количества турбин, что должно сказаться на стоимости электроэнергии в лучшую сторону.
Как и другие модели современных ветрогенераторов
, турбина МВТ V164-8.0 представляет собой впечатляющее зрелище. Каждая из ее лопастей имеет длину 80 метров, что эквивалентно суммарной длине девяти городских автобусов. Каждая лопасть весит 35 тонн, а площадь, охватываемая лопастями, составляет 21.125 тысячу квадратных метров, что сопоставимо с площадью, заключенной внутри кольца колеса обозрения "London Eye" в Лондоне. Центр турбины находится на высоте 140 метров и когда одна из лопастей поднята строго вертикально вверх, ее суммарная высота составляет 220 метров. Машины-монстры
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