 |  | Сегодня, 08:23 | Энергетика

В Китае ведется строительство самой большой в мире плавающей солнечной электростанции

Плавающая солнечная электростанция Sungrow


В настоящее время в Китае ведется строительство самой большой в мире плавающей солнечной электростанции. Сейчас в составе этой электростанции находится 166 тысяч солнечных батарей, установленных на связанных друг с другом плавающих понтонах, суммарная мощность электростанция составляет 40 МВт, а к сентябрю этого года ее мощность составит уже рекордные 150 МВт.

Солнечная электростанция Sungrow, расположенная в районе города Хуайнань (Huainan), была расположена на поверхности искусственного озера, образовавшегося в результате проседания земли в области одной из старых угольных шах. Она является не единственной плавающей солнечной электростанцией в мире, подобные проекты уже реализованы или находятся в стадии реализации в Японии, Великобритании и Израиле. Но китайский проект выделяется из всего ряда своей масштабностью.

Плавающие солнечные электростанции имеют эффективность, на 5-10 процентов превышающую эффективность солнечных электростанций, установленных на поверхности Земли. Это происходит из-за того, что поверхность воды отражает некоторую часть солнечного света, которая снова попадает на поверхность солнечных батарей. Но самым главным является то, что вода, испарившаяся с поверхности водоема, дополнительно охлаждает фотогальванические элементы, которые начинают работать намного эффективней.

И в заключение следует отметить, что данный проект был реализован китайской компанией Sungrow, вторым по величине в мире производителем фотогальванических элементов солнечных батарей и инверторов-преобразователей к ним.




Ключевые слова:
Плавающая, Солнечная, Батарея, Электростанция, Sungrow, Китай, Озеро, Мощность, Эффективность

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • На Украине закончено строительство самой большой в мире солнечной электрост ...
  • В Европе ведется строительство самой большой плавающей солнечной электроста ...
  • Япония готовится к строительству самой большой в мире плавающей солнечной э ...
  • В окрестностях Токио начато строительство самой длинной солнечной электрост ...
  • Самая большая в мире ветровая электростанция, London Array, полностью вступ ...



    •
     | Комментарии: 0 | Распечатать

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009