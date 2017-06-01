В настоящее время в Китае ведется строительство самой большой в мире плавающей солнечной электростанции. Сейчас в составе этой электростанции находится 166 тысяч солнечных батарей, установленных на связанных друг с другом плавающих понтонах, суммарная мощность электростанция составляет 40 МВт, а к сентябрю этого года ее мощность составит уже рекордные 150 МВт.
Солнечная электростанция Sungrow, расположенная в районе города Хуайнань (Huainan), была расположена на поверхности искусственного озера, образовавшегося в результате проседания земли в области одной из старых угольных шах. Она является не единственной плавающей солнечной электростанцией в мире, подобные проекты уже реализованы или находятся в стадии реализации в Японии
, Великобритании
и Израиле. Но китайский проект выделяется из всего ряда своей масштабностью.
Плавающие солнечные электростанции имеют эффективность, на 5-10 процентов превышающую эффективность солнечных электростанций, установленных на поверхности Земли. Это происходит из-за того, что поверхность воды отражает некоторую часть солнечного света, которая снова попадает на поверхность солнечных батарей. Но самым главным является то, что вода, испарившаяся с поверхности водоема, дополнительно охлаждает фотогальванические элементы
, которые начинают работать намного эффективней.
И в заключение следует отметить, что данный проект был реализован китайской компанией Sungrow, вторым по величине в мире производителем фотогальванических элементов солнечных батарей и инверторов-преобразователей к ним.