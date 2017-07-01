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Китайский экспериментальный токамак EAST установил новый рекорд - 101.2 секунды стабильной работы

Китайский токамак EAST


Китайский экспериментальный реактор теромоядерного синтеза Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) установил новый мировой рекорд, проработав 101.2 секунды в стабильном H-режиме (High-confinement mode, H-mode). Эта установка, созданная учеными из Института физики (Institute of Physical Science) китайской Академии наук, стала первым реактором типа токамак, которому удалось преодолеть 100-секундный барьер стабильной непрерывной работы.

Новый рекорд побил предыдущий рекорд, установленный в прошлом году на этом же реакторе. Тогда ученым из Института физики удалось продержать реактор в состоянии стабильной работы в H-режиме в течение 60 секунд.

И в заключение следует отметить, что работа реактора EAST в стабильном H-режиме представляет собой важную экспериментальную поддержку международному проекту International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). Напомним, что в рамках этого проекта на юге Франции сейчас ведется строительство нового термоядерного реактора, который после завершения станет самым большим и мощным реактором термоядерного синтеза.




Ключевые слова:
Реактор, Термоядерный, Синтез, EAST, Рекорд, Время, Работа, Стабильный, Режим, H-mode

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 16:18
    #1 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 1004
    Только недавно в соседней новости скептики с пеной у рта доказывали бесполезность таких реакторов (впрочем, и на других новостных ресурсах), существование которых обосновано только распилом бюджетных денег. Ну так вот вам, китайцы, которые в последнее время далеко вырвались вперед во многих научных областях, показали, что не все так плохо, а возможно даже и хорошо. Имхо, все же верю в возможность существования полноценных термоядерных реакторов, просто еще не время, а именно технологический уровень человечества пока не может реализовать подобное.


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