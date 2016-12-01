Создана первая система искусственного интеллекта на базе спинтронных элементов

Используемые в настоящее время системы искусственного интеллекта (ИИ) функционируют на базе вычислительных систем
, в основе которых лежат совершенно традиционные микропроцессоры, изредка совмещенные со специализированными интегральными схемами
, выполняющими роль своего рода ускорителей
. Из-за этого более-менее серьезные системы ИИ требуют для своей работы больших вычислительных мощностей, которыми обладают только не самые заурядные суперкомпьютеры. И для того, чтобы получить систему, по компактности и эффективности сопоставимую с человеческим мозгом, нужен принципиально новый подход, нечто новое, над которым сейчас работает множество научных групп из разных уголков земного шара. Достаточно значимых успехов в данном направлении удалось добиться исследователям из университета Тохоку, Япония, которые разработали и испытали работу несложной системы искусственного интеллекта, в основе которой лежат спинтронные компоненты
.
Группа, возглавляемая профессорами Хидео Оно (Hideo Ohno), Шиджео Сато (Shigeo Sato) и Ешихико Орио (Yoshihiko Horio), создала искусственную нейронную сеть, узлами которой являются недавно разработанные спинтронные компоненты на базе наноразмерных частичек специального магнитного материала. В отличие от традиционных цифровых устройств, такие спинтронные устройства хранят и обрабатывают информацию в аналоговом виде. Аналоговая обработка информации, заключенной в волнообразном движении спинов (направлений вращения) электронов, позволяет достаточно простым способом реализовывать сложные алгоритмы обработки, включая функцию изучения и самообучения, выполняемую нейронами и синапсами головного мозга.
Используя эту искусственную нейронную сеть, исследователи реализовали функцию ассоциативного поиска по памяти, функцию, которая не очень хорошо подходит для ее реализации компьютерами с традиционной архитектурой. Посредством многократных прогонов ученые получили подтверждения того, что их искусственная нейронная сеть способна выделять, идентифицировать и определять взаимосвязи между образами, несмотря на высокую "зашумленность" потока входных данных. Другими словами, спинтронный искусственный интеллект может сделать то, с чем ранее мог справляться только мозг человека.
И в заключении следует отметить, что первая спинтронная система искусственного интеллекта является лишь доказательством работоспособности ряда новых идей и решений. Тем не менее, у данного достижения имеются очень далеко идущие последствия в области создания компактных, чрезвычайно мощных и высокоэффективных систем, расходующих при своей работе лишь незначительное количество энергии. Это, в свою очередь, позволит использовать функции искусственного интеллекта в широком круге областей, там, где раньше их было невозможно использовать в силу высоких требований к производительности вычислительных систем.