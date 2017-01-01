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 |  | Сегодня, 08:38 | Информационные технологии

Ученые нашли способ увеличения емкости оптических дисков в миллион раз

Оптические диски


Ученые из Казанского федерального университета, работая совместно с учеными из Гарвардского университета и Имперского колледжа в Лондоне, разработали новую технологию оптической записи и хранения информации, которая позволит увеличить показатель плотности хранения в миллион раз по сравнению с существующими технологиями. Причиной ограничений показателя плотности записи и максимальной емкости оптических носителей являются основные законы физики, согласно которым свет невозможно сфокусировать в области, меньшей, чем половина длины волны используемого света. Именно поэтому оптические технологии записи информации существенно отстают от магнитных и электронных технологий.

"Фокусировка лазерного света в разработанной нами технологии производится при помощи оптических наноантенн, освещаемых лазерным светом с определенной радиальной и азимутальной поляризацией" - рассказывает Сергей Харинцев, руководитель группы из Казанского федерального университета, - "А слой, являющийся носителем информации, изготовлен на основе оптической анизотропной полимерной пленки из так называемого azo-красителя. Участки этой пленки ориентируются перпендикулярно направлению поляризации падающего на них света, и, кроме этого, поляризация получающегося потока света зависит от геометрии самой наноантенны".

Переключение между азимутальной и радиальной поляризацией света позволяет производить запись или считывание информации. Скорость переключения зависит от подвижности элементов, входящих в состав azo-красителя, которая, в свою очередь, зависит от толщины слоя-носителя информации.

В настоящее время ученые работают над созданием опытного образца органического "полевого" носителя информации, который будет обеспечивать плотность хранения информации порядка 1 Пб на квадратный дециметр. А дальнейшее развитие данной технологии, заключающееся в использовании лазерных лучей с орбитальным импульсом поляризации, позволит увеличить показатель плотности записи информации на существенную величину.

Существующая сейчас технология полевой записи позволяет получить плотность хранения информации на уровне 100 терабайт на квадратный дециметр, что в 38 раз выше аналогичного показателя у самых емких жестких дисков. А в будущем плотность может быть увеличена до 1 петабайта на квадратный дециметр, что в миллион раз выше плотности записи на стандартном DVD-диске.

И в заключении следует отметить, что данная технология оптической записи данных вряд ли появится когда-либо в виде устройств потребительского класса. Уделом таких оптических систем, которые будут достаточно дорогостоящими, станут системы резервного копирования и хранения больших объемов информации в датацентрах.




Ключевые слова:
Запись, Информация, Плотность, Оптический, Диск, Свет, Поляризация, Лазер, Луч

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     | Комментарии: 4 | Распечатать
    Сегодня, 09:11
    #1 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 426
    Неужели придет замена LTO-кассетам?) Заколебали они меня) Стример всего на 24 слота и каждый день хожу переставляю)
        
    Сегодня, 12:16
    #2 Написал: Zerger

    Публикаций: 0
    Комментариев: 738
    bundzmm, не слабо бэкапитесь!


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    "Все были люди как люди, и вдруг стали кретинами...парадокс."
    BerkuT
        
    Сегодня, 12:28
    #3 Написал: roman

    Публикаций: 0
    Комментариев: 145
    Наконец-то Яровая сможет весь интернет сохранить)
        
    Сегодня, 12:38
    #4 Написал: Rsa

    Публикаций: 0
    Комментариев: 463
    Причиной ограничений показателя плотности записи и максимальной емкости оптических носителей являются основные законы физики, согласно которым свет невозможно сфокусировать в области, меньшей, чем половина длины волны используемого света. Именно поэтому оптические технологии записи информации существенно отстают от магнитных и электронных технологий.

    Такое ограничение есть, но разве оно является критическим, а не механические сложности позиционирования тяжелой и громоздкой оптической системы считывания, по сравнению с маленькой и легкой магнитной головкой?
        

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