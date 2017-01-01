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Ученые заставили чипы памяти выступить в качестве процессоров, выполняющих обработку данных

Место для процессора вычислительной системы


Одним из узких мест всех современных вычислительных систем является необходимость пересылки данных в микропроцессор для их последующей обработки и обратной пересылки результатов вычислений. Группа ученых их Технологического университета Нанянга, Сингапур, Ахенского университета RWTH, Германия, и Forschungszentrum Juelich, одного из крупнейших исследовательских центров в Европе, нашла способ заставить микросхемы памяти не только хранить данные, но и выполнять вычислительные операции, которые традиционно выполняются процессорами. Такой подход позволит хранить и обрабатывать данные в одном и том же месте, что приведет к росту вычислительной мощности, к увеличению энергоэффективности компьютеров и мобильных вычислительных систем, таких, как смартфоны и планшетные компьютеры.

Универсальное устройство основано на технологии резистивной памяти с произвольным доступом (resistive switching random access memory, ReRAM). Производство данного вида памяти сейчас внедряется практически всеми ведущими чипмейкерами, такими, как SanDisk и Panasonic, и он является самым быстрым на сегодняшний день видом энергонезависимой памяти, которая вскоре станет доступна для широкого применения.

Принципы, лежащие в основе нового универсального чипа, позволяют в теории реализовать обработку хранящихся в них данных любой степени сложности. Это позволит устранить отдельный микропроцессор, являющийся непременным атрибутом любых цифровых устройств, что приведет к сокращению размеров и уменьшению веса этих устройств. При этом, скорость устройств, работающих на одинаковой тактовой частоте вырастет в 2 - 2.5 раза по сравнению со скоростью устройств, имеющих отдельный микропроцессор.

Причиной такого кардинального увеличения вычислительной мощности станет не только избавление от необходимости постоянной пересылки данных из памяти в микропроцессор и назад. Еще одним моментом является то, что ячейки резистивной памяти способны хранить в себе не один, а сразу два бита данных и принимать значения 0, 1, 2 и 3. Это, в свою очередь, позволит производить за один такт более сложные функции обработки данных, для выполнения которых традиционным процессорам будет требоваться несколько вычислительных циклов.

Естественно, что для сопряжения с другими существующими вычислительными системами и компьютерным периферийным оборудованием, все данные должны быть преобразованы из троичной в более традиционную двоичную форму. В данном случае эта задача решается достаточно просто при помощи вычислительных способностей того же чипа памяти-процессора, и данная задача не станет очередным узким местом, ограничивающим производительность вычислительной системы в целом.

Исследователи считают, что использование памяти ReRAM в качестве вычислительного устройства является более перспективным направлением, благодаря тому, что данный тип памяти уже практически готов к массовому производству. И уже сейчас исследовательская группа занимается поиском партнеров из промышленного сектора, которые могут взять на себя дальнейшую разработку и доработку данной технологии с целью доведения ее до вида конечного продукта.




Ключевые слова:
Чип, Резистивная, Память, ReRAM, Обработка, Хранение, Данные, Замена, Процессор, Вычислительная, Мощность, Скорость

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 11:41
    #1 Написал: mkz

    Публикаций: 0
    Комментариев: 105
    Не знаю, как они там собрались делать вычисления на стороне чипов памяти, но даже если они сделают самые простые вычисления - можно создавать чипы/алгоритмы ИИ (искусственного интеллекта), которые порвут все нынешние реализации по скорости, точности и дешевизне.

    Что есть, по сути, работа нейрона? У него много (до тысячи у живых нейронах) входов, и один выход. Входы работают как в режиме активации так и в режиме подавления выдачи сигнала - это самая простая модель, реализуемая современными нейросетями. Более сложная модель - это шаблоны. Не просто каждый сигнал учиытвается с определённым весом, а весь шаблон, паттерн сигналов - соотносится с сигналом определённого веса. Для этого случая нужно много памяти, и мало вычислений.

    Если ребята на уровне памяти сделают сравнение сигналов с шаблоном - можно будет делать универсальные ИИ чипы работающие с параметрами (скорости, точности, энергопотребления, размера) не уступающими человеческому мозгу.
        
    Сегодня, 13:55
    #2 Написал: Bond013

    Публикаций: 0
    Комментариев: 204
    Цитата: mkz
    Не знаю, как они там собрались делать вычисления на стороне чипов памяти, но даже если они сделают самые простые вычисления - можно создавать чипы/алгоритмы ИИ (искусственного интеллекта), которые порвут все нынешние реализации по скорости, точности и дешевизне.


    наверняка это простые операции. С большой долей вероятности это будет инкремент и декремент, или, в более общем случае, суммирование и вычитание по модулю. Модуль - количество состояний ячейки памяти.
        

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