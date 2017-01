Искусственный интеллект успешно пробует свои силы в игре в покер

Играющие в покер компьютерные программы, так называемы "боты", уже давно не являются чем-то новым, с ними достаточно часто приходится сталкиваться посетителям различных онлайн-казино и покер-клубов. Однако, две исследовательские группы независимо друг от друга решили поднять планку "автоматизации покера" еще выше. В настоящее время они проводят обучение и испытание разработанных ими систем искусственного интеллекта, которые в будущем смогут стать достойными противниками профессиональным игрокам в покер мирового класса.Группа исследователей из университета Альберты (University of Alberta), университета Чарльза (Charles University) и чешского Технического университета (Czech Technical University) разработала систему DeepStack AI, которая, с их слов, "является первой компьютерной программой, способной победить профессиональных игроков в Техасский холдем". Для справки, Техасский холдем (Texas hold'em) является одним из самых распространенных видов покера, в котором практически нет никаких ограничений.Следует отметить, что игра в Техасский холдем без ограничений гораздо более сложна, нежели другие виды покера, в которых присутствуют сужающие вариативность игры ограничения. И некоторые специалисты в области искусственного интеллекта прогнозировали то, что создание системы, эффективно играющей в этот вид покера, пока еще попросту невозможно.В ходе испытаний система DeepStack AI сыграла 44 852 сдачи против 33 опытных игроков, являющихся членами Международной федерации покера (International Federation of Poker). "Во всех играх система DeepStack AI продемонстрировала показатель успешности в 492 mbb/g (milli-big-blinds per game), превысив в четыре раза нормальное отклонение" - пишут разработчики системы DeepStack, - "Опытные профессиональные игроки считают показатель уже в 50 mbb/g значительным успехом".Можно считать совпадением, что в практически тоже самое время, когда были опубликованы результаты испытаний системы DeepStack AI, группа исследователей из университета Карнеги-Мелоун (Carnegie Mellon University) начала подготовку к испытаниям своей собственной системы искусственного интеллекта. Эта система, получившая название Libratus, была разработана практически с нуля группой профессора Туомаса Сэндхолма (Tuomas Sandholm). Данная система сейчас разворачивается в одном из казино Питсбурга, где она проведет следующие 20 дней, играя порядка 120 тысяч раздач против четверки опытных игроков.Если и "выступление" системы Libratus закончится таким же успехом, как и "выступление" системы DeepStack AI, это послужит еще одним доказательством превосходства искусственного интеллекта над людьми. Но последствия этого могут быть более серьезными, нежели последствия победы системы DeepMind AlphaGo над чемпионом мира Ли Седолем , ведь система искусственного интеллекта, играющая в покер практически безупречно, сможет достаточно быстро опустошить бумажник азартного человека, посетившего одно из многочисленных онлайн-казино.