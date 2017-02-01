Искусственный интеллект пробует свои силы в роли онлайн-психолога

Специалисты японской компании NTT Resonant, которые заведуют порталом Goo и японской поисковой системой, разработали систему искусственного интеллекта Oshi-el, способную давать советы людям, действуя как своего рода виртуальный психолог. Исследователи сосредоточили свои усилия именно на этой области из-за того, что понимание и поиски ответов на отвлеченные вопросы психологического плана, вопросы взаимоотношений между людьми и т.п., являются весьма сложной задачей для систем искусственного интеллекта."Подавляющее большинство виртуальных собеседников, так называемых чатботов, могут дать вам короткие ответы, касающихся определенных фактических вопросов" - рассказывает Макото Нэкэцуджи (Makoto Nakatsuji), - "Ответы на вопросы, касающиеся жизни и любви в общем, особенно в Японии, могут быть очень сложными и содержать целую страницу текста. Эти ответы, как правило, содержат множество взаимосвязей межу различными категориями, такими, как семья, школа, работа и др., что делает составление ответа весьма сложной задачей".Как и все современные системы искусственного интеллекта, система Oshi-el прошла обучение на 190 тысячах вопросов и 770 тысячах ответов, которые находятся в базе данных форума Oshiete портала Goo. Из всей этой огромной массы данных была вычленена структура предполагаемого ответа на вопрос, в которое включается высказывание сочувствия, предложение одного или нескольких вариантов решения проблемы, дополнительная информация и т.п.Взяв за основу найденную структуру ответа, система Oshi-el подбирает и комбинирует соответствующие предложения, выбранные из базы на основе ключевых слов, найденных в тексте вопроса. Для того, чтобы не зависеть от слов, имеющих несколько значений, все остальные ключевые слова группируются по категориям, так система определяет к чему относится заданный вопрос, к "романтической ситуации" или к "деловым отношениям", к примеру.Пока что ответы на вопросы, даваемые системой Oshi-el, "попахивают" шаблонами и предварительными заготовками, тем не менее, все они имеют смысл. "Эта система пока еще не в состоянии самостоятельно написать эссе на отвлеченную тему" - рассказывает Ди Ван (Di Wang), ученый из университета Карнеги-Меллоун (Carnegie Mellon University), - "Для этого системе действительно потребуется понять заданный ей вопрос. Но у нас еще нет даже точного определения того, что значит термин "понимание" в контексте искусственного интеллекта, поэтому интеллект способен уловить только лишь "верхушку айсберга" проблем, скрывающихся в заданном вопросе. Но самым удивительным является то, что в данном случае людей не очень-то и заботит правильность данного им ответа, они хотят услышать то, что им нужно, а не то, что правильно".В своей дальнейшей работе японские исследователи собираются доработать искусственный интеллект системы Oshi-el до того уровня, когда она при составлении ответа будет оперировать не целыми предложениями, а отдельными словами и фразами. Такой подход позволит системе давать более точные или более пространные ответы, которые уже можно будет принять за ответы, данные живыми людьми.