Установлен новый рекорд эффективности квантовой передачи данных

Ученые из Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) американского Министерства энергетики установили новый рекорд эффективности передачи квантовой информации. Этого им удалось добиться при помощи технологии сверхплотного кодирования, процесса, использующего разные свойства частиц, таких, как фотоны, протоны и электроны, для кодирования при их помощи столь большого количества информации, насколько это вообще возможно. Новый рекорд составил 1.67 бита информации на физический кубит, в роли которого выступал фотон света, передаваемый по оптическому волокну. А предыдущий рекорд в этой области составлял 1.63 бита на кубит.Группа ученых из ORNL, возглавляемая Брайаном Уильямсом (Brian Williams), Рональдом Садлье (Ronald Sadlier) и Трэвисом Хумблом (Travis Humble), была первой, кто применил технологию сверхплотного кодирования по отношению к передаче по оптическому волокну. Но наиболее важным аспектом данного достижения является то, что такую технологию квантовой передачи данных достаточно просто адаптировать для ее применения на существующем коммуникационном оборудовании и оптоволоконных каналах.В настоящее время разработанная учеными технология находится на экспериментальной стадии, при ее помощи удалось передать лишь небольшую эмблему ORNL в виде графического файла от одного абонента к другому, которые находились в разных углах одной лаборатории. Однако эта технология, которая нуждается в некоторой доработке, является одним из наилучших кандидатов для увеличения пропускной способности существующих коммуникационных каналов, обеспечивающих работу современного Интернета. Кроме этого, квантовая природа процесса передачи информации позволит во много раз увеличить уровень безопасности."Наши эксперименты являются наглядной демонстрацией того, что квантовые технологии могут быть объединены с существующими сетевыми и коммуникационными технологиями" - рассказывает Брайан Уильямс, - "И уже сейчас можно рассматривать существующие коммуникационные системы как основу для будущих квантовых сетей, способных обеспечить работу "тяжелых" в информационном смысле сервисов и приложений, включая суперкомпьютерные вычисления, виртуальную и дополненную реальность".