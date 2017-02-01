Разработана технология, которая позволит создать большие и высококачественные голографические дисплеи

Современные голографические технологии пока еще неспособны воспроизводить реалистичные и высококачественные изображения
так, как это демонстрируется нам в различных научно-фантастических фильмах. Однако, как говорится, "все течет и все меняется", и исследователям из корейского Института науки и передовых технологий (Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST) уже удалось создать прототип динамического голографического дисплея нового типа, параметры которого в 2600 раз превышают параметры любого другого подобного дисплея, созданного ранее.
Основным ограничением, сдерживающим развитие голографических технологий, является то, что для создания трехмерного изображения матрица, состоящая из обычных двухмерных пикселей, должна обеспечивать вывод большего количества информации. В своей работе корейские исследователи использовали достаточно обычный высококачественный дисплей, а в качестве носителя дополнительной информации служил фронт оптического импульса, для создания которого использовался специальный модулятор. Такая комбинация, представляющая собой сложную систему управления направлением распространения света, позволила создать высококачественную голограмму в рабочем объеме первого варианта устройства, размер которого пока еще мал и составляет один кубический сантиметр.
Основой модулятора фронта импульса является зеркало, изготовленное из материала, обладающего способностью к деформации. Кроме зеркала в модуляторе используется пара рассеивающих устройств, направляющих свет во множество случайных направлений. Эти рассеивающие устройства призваны расширить угол обзора и размер создаваемого голографического изображения, но их использование имеет и отрицательный эффект, заключающийся в появлении "зернистости" и неравномерности трехмерного изображения.
Проблема зернистости изображения была решена при помощи специальной оптической модуляции, и в результате использования рассеивающих устройств ученым удалось создать голограмму, размером в два сантиметра по ширине, высоте и глубине. Разрешающая способность этого изображения приблизительно в 2600 раз превзошла разрешающую способность изображения, полученного в первом устройстве, не содержавшем рассеивателей света.
"Ранее считалось, что рассеивание света - это нежелательное явление, когда дело касается голографических устройств. Но мы продемонстрировали, что и этот эффект можно заставить работать на пользу дела при должном подходе" - рассказывает Йонгкеун Пак (YongKeun Park), профессор из KAIST, - "И за счет "правильного" использования рассеивания света нам удалось получить увеличенный угол обзора и разрешающую способность, превышающую в две с половиной тысячи раз аналогичные показатели любых созданных ранее голограмм".
Корейские ученые считают, что проделанная ими работа может стать первым шагом на пути к созданию больших и высококачественных голографических дисплеев, которые значительно облегчат жизнь медикам, инженерам и ученым. И, естественно, такие дисплеи смогут перевести индустрию компьютерных игр и развлечений на качественно новый уровень.