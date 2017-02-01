Micromote - самый маленький в мире компьютер, объемом в один кубический миллиметр, использующий для работы несколько нановатт энергии
В 2015 году компания Micro Mote из Мичигана представила вниманию общественности полностью работоспособную компьютерную систему, имеющая габариты в пару миллиметров. Для того, чтобы считаться полноценным компьютером, система должна иметь устройство ввода данных, способность обработать эти данные по определенному алгоритму, способность передачи наружу результатов расчетов и принятия решений на основе этих же результатов. Устройствами ввода у компьютера Micromote являются аналоговые и цифровые порты для принятия сигналов с различных датчиков, а с внешним миром компьютер общается при помощи беспроводных радиотехнологий.
Система, представленная компанией Micro Mote в 2017 году, имеет объем уже в один кубический миллиметр. Более того, компания выпускает целую линейку самых маленьких в мире компьютеров, которые разнятся друг от друга объемами внутренней памяти и функциональными возможностями. А областью применения такой миниатюрной вычислительной техники являются "умные" устройства медицинского назначения и устройства из разряда так называемого "Интернета вещей".
В настоящее время множество микрофонов, камер и других типов датчиков, представляющих собой "глаза и уши" электронных устройств, передают получаемые ими данные в различные облачные службы для их дальнейшей обработки. Это делается из-за того, что процессоры этих устройств просто не в состоянии произвести обработку и анализ потока получаемых данных. И именно для решения данной проблемы предназначены микрокомпьютеры Micromote, обладающие достаточной вычислительной мощностью, объемами памяти и другими ресурсами.
Для выполнения задачи, таких, как распознавание звука проезжающего мимо автомобиля, измерение температуры или уровня освещения, процессорам Micromote требуется всего несколько нановатт энергии. Новый компактный радиопередатчик обеспечивает передачу данных на расстояние до 20 метров, что является существенным улучшением по сравнению с возможностями устройств предыдущего поколения, представленными в прошлом году, которые могли надежно передавать данные только на расстояние в 50 сантиметров.
В недрах одного из типов микрокомпьютера Micromote находится процессор, снабженный функциями глубинного машинного изучения, построенный на базе не очень сложной нейронной сети, которая потребляет при своей работе 288 микроватт энергии. На базе этой нейронной сети можно создавать системы, эффективно выполняющие задачи распознавания речи и визуальных образов. Для сравнения, работа сложных нейронных сетей требует больших объемов памяти и существенной вычислительной мощности, которую в обычных условиях поставляют целые серверные стойки с самыми современными графическими процессорами.
Сверху микрокомпьютера Micromote расположена солнечная батарея, способная заряжать аккумулятор компьютера даже за счет рассеянного света небольшой интенсивности. Для нормальной работы компьютера вполне достаточно уровня освещения, присутствующего в обычной комнате без естественного освещения.
И в заключение следует отметить, что основой микрокомпьютеров Micromote является уникальный процессор Phoenix, первый вариант которого был разработан еще в 2008 году. Размер этого процессора составляет 915 на 915 микрометров, он работает при очень низком напряжении, а расход им энергии составляет всего 500 пВт (для сравнения, 1 пВт - это средний расход энергии одной живой клеткой).