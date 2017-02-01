Японцы создали первый дисплей, имеющий уровень прозрачности 80 процентов

Специалисты японской компании Japan Display Inc (JDI) разработали первый дисплей, имеющий коэффициент прозрачности на уровне 80 процентов. Этот дисплей был продемонстрирован на технологической выставке, проходившей в Токио 25 января 2017 года, а при помощи использованных в нем технологий в подобный дисплей можно будет превратить окно, зеркало, витрину магазина и лобовое стекло автомобиля. Специалисты компании JDI планирую разработать ряд приложений и драйверов для нового дисплея, которые позволят использовать его в системах дополненной и смешанной реальности.Коэффициент прозрачности нового дисплея почти в два раза выше, чем аналогичный показатель любых других прозрачных дисплеев, созданных за предыдущий период времени. Коэффициент прозрачности жидкокристаллических дисплеев предыдущего поколения, в которых использовался поляризатор и светофильтр, составляет от 10 до 30 процентов. В случае дисплеев на основе органических светодиодов (OLED) можно добиться коэффициента прозрачности порядка 45 процентов.В результате большей прозрачности, новый дисплей позволяет человеку видеть фон более четко, а в выключенном состоянии и при соответствующих условиях внешнего освещения дисплей становится почти невидимым, и за счет этого он может вписаться в любой интерьер или в дизайн любого электронного устройства.Высокое значение коэффициента прозрачности было получено за счет использования новой структуры дисплея, в которой отсутствует пластина из поляризующего свет материала и светофильтр, которые значительно уменьшают светопроницаемость. Компания JDI пока еще держит некоторые особенности структуры их нового дисплея в тайне, но по некоторым характерным признакам становится ясно, что данный дисплей является жидкокристаллическим.Представители компании JDI планируют предоставить более подробную информацию о технологиях, использованных в их прозрачном дисплее, на конференции SID, которая будет проходить в США в марте этого года. И в заключении остается добавить, что размер опытного образца нового прозрачного дисплея составляет 4 дюйма по диагонали, он имеет разрешающую способность 300 на 300 точек при плотности 117 точек на дюйм соответственно.