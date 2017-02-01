Разработана новая технология самоликвидации, призванная защитить информацию, хранимую в электронных устройствах

Функция самоликвидации электронного устройства
, весьма наглядно продемонстрированная нам в фильме "Миссия невыполнима", скоро сможет стать на защиту информации, хранимой в портативных компьютерах, смартфонах и других электронных устройствах, используемых государственными служащими или сотрудниками корпораций. Новый механизм самоликвидации, разработанный учеными из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (King Abdullah University of Science and Technology, KAUST), Саудовская Аравия, позволяет разрушить электронику за 10 секунд с момента его активации. А эта активация может быть произведена по беспроводной команде
, по сигналу от определенных датчиков или массой других способов.
Следует отметить, что на свете уже существует достаточно много различных технологий самоликвидации. Некоторые из них срабатывают достаточно быстро, но требуют использования дорогостоящих кристаллов
, в структуре которых специально созданы механические напряжения. Другие же технологии, в которых используются менее дорогие материалы, обеспечивают время срабатывания гораздо дольше 10 секунд, что оставляет злоумышленникам достаточно времени на дезактивацию системы самоуничтожения или на перекачку критической информации на внешний носитель.
Основой новой системы самоликвидации является слой полимерного материала, который быстро увеличивается в объеме минимум в семь раз при нагревании до температуры свыше 80 градусов Цельсия. Тепло, необходимое для этого, вырабатывается нагревателем, черпающим энергию от аккумуляторной батареи электронного устройства. Около 500-600 милливатт энергии, прошедшей через нагреватель системы самоликвидации, позволяют ей уничтожить чип за 10-15 секунд. А при мощности нагревателя в 300 милливатт на это дело требуется около минуты времени. Проведенные эксперименты показали, что силы давления, развиваемой при расширении полимера, достаточно для повреждения кремниевого кристалла, толщиной 90 микрометров.
Использованный полимерный материал представляет собой множество связанных крошечных сфер, внутри которых заключен жидкий углеводородный материал. При повышении температуры от 80 до 250 градусов материал микросфер размягчается, заключенное в них вещество выпускается наружу и быстро испаряется, увеличивая объем полимерного слоя.
Исследователи из KAUST проверили работу системы самоликвидации в нескольких вариантах. В первом варианте использовался датчик GPS, который срабатывал, когда защищаемое устройство удалялось более чем на 50 метров от контрольной точки. Во втором случае система самоликвидации срабатывала от светочувствительного датчика и такой подход можно использовать для защиты устройства от проникновения в его внутренности. И в третьем варианте самоликвидация активировалась дистанционно по команде, полученной от смартфона другого человека, на котором было установлено соответствующее приложение.
А в ближайшем времени исследователи из KAUST планирую испытать новые принципы самоликвидации по отношению не только к чипам, но и к печатным платам, к жестким дискам и другим узлам компьютеров и электронных устройств, на которых может содержаться критически важная и секретная информация.