Google AI Duet - искусственный интеллект в роли виртуального пианиста
Специалисты компании Google, занимающиеся разработкой систем искусственного интеллекта разного плана, представили свое очередное творение, систему, являющуюся своего рода виртуальным пианистом. Более того, эта система не сочиняет и воспроизводит музыку полностью самостоятельно, она достаточно хорошо подыгрывает человеку, ориентируясь на наигрываемую им мелодию, на темп игры и на другие параметры. Данная система, получившая название AI Duet, является реализацией системы искусственного интеллекта, способной подражать поведению человека с высокой точностью.
Система AI Duet работает, делая себе заметки, в то время как человек наигрывает мелодию при помощи виртуальной клавиатуры на экране компьютера. Всем этим управляет нейронная сеть, прошедшая процесс предварительного обучения на множестве примеров. Нейронная сеть выделяет из наигрываемой мелодии определенные образы и ритмы и на основе этого производит свои собственные музыкальные элементы, которые самым органическим образом дополняют то, что пытается сыграть человек.
Естественно, что не все, что делает система AI Duet, звучит хорошо, некоторые ее вещи звучат немного хаотично и не попадают в такт мелодии. Однако, в некоторых случаях система срабатывает настолько удачно, что можно представить себе, что за клавиатурой фортепиано находятся два человека приблизительно одинакового уровня и достаточно близкие друг другу по духу.
Вне зависимости от качества работы, система AI Duet сама по себе является достаточно интересной точкой применения возможностей искусственного интеллекта в области музыки. Помимо данной системы специалисты компании Google имеют и массу других интересных "музыкальных" разработок, включая "бесконечного барабанщика" и невероятное приложение для смартфона, являющееся симбиозом технологий распознавания изображений и речевого синтезатора, которое озвучивает в рэп-стиле все, что попадает в поле зрения камеры устройства.
В настоящее время система AI Duet доступна всем людям через веб-браузер, и каждый человек может попробовать свои силы в игре на виртуальном фортепиано в паре с системой искусственного интеллекта. А целью данного мероприятия является обратная связь с людьми, которые могут сообщить о неточностях в работе системы, высказать свои пожелания по поводу ее улучшения и многое другое.