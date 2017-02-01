 |  | Вчера, 07:04 | Информационные технологии

Индикатор активности жесткого диска - еще одно из уязвимых мест безопасности компьютерных систем

Индикаторы работы жестких дисков компьютера


Нашим постоянным читателям достаточно хорошо известны работы специалистов из Исследовательского центра кибербезопасности (Cyber Security Research Center) университета Бен-Гуриона (Ben-Gurion University), Израиль, которые специализируются на изобретении необычных способов взлома и похищения информации из недр самых защищенных компьютерных систем. И недавно им удалось обнаружить еще один потенциальный источник утечки информации, которым является привычный всем нам светодиодный индикатор, отображающий активность жесткого диска компьютера.

Напомним нашим читателям, что компьютеры, выполняющие критичные операции или содержащие сверхсекретную информацию, в большинстве случаев защищают методом так называемого "воздушного барьера". Это означает, что этот компьютер не подключен сам, ни к другим компьютерам, подключенным к сетям, имеющим выход в Интернет. Это делает невозможным обычный хакерский взлом и для того, чтобы выудить информацию из недр такого компьютера, требуется прибегать к очень изощренным уловкам.

В своих исследованиях исследователи установили, что, запрограммировав определенным образом последовательность обращений программы к жесткому диску компьютера, можно заставить светодиодный индикатор активности мигать со скоростью около шести тысяч раз в секунду. Такой частоты вполне достаточно для передачи данных со скоростью до 4 тысяч бит в секунду. Конечно, передача одного мегабайта данных на такой скорости займет немногим более получаса, но для того, чтобы передать украденные сообщения, пароли, ключи шифрования и другую подобную информацию, потребуется совсем немного времени.

Для использования светодиода жесткого диска в качестве передатчика потребуется установка на атакуемый компьютер специальной программы-шпиона LED-it-GO, уже разработанной израильскими исследователями. В настоящее время работа этой системы была проверена на компьютерах, работающих под управлением операционной системы Linux, однако исследователи уверены, что точно таким же способом можно организовать похищение информации и с компьютеров под управлением Windows. Положительной чертой данного способа является то, что все люди уже давно привыкли к хаотичному миганию индикатора жесткого диска компьютера и вряд ли смогут заметить изменения в характере его работы. А модуляция свечения светодиода с частотой в несколько килогерц находится далеко за пределами возможностей восприятия глаза человека.

Но, обеспечение передачи информации через светодиод жесткого диска - это только половина процесса похищения информации. Вторую часть работы на себя может взять крошечный шпионский беспилотный летательный аппарат, оснащенный быстродействующей камерой и фотосенсорами. Объектив камеры может быть сфокусирован исключительно на светодиоде компьютера и тогда чувствительности датчиков будет достаточно для съема информации даже через тонированное стекло закрытого окна.

Для защиты от хищения информации подобным способом существует несколько вариантов. Самым простым вариантом является отключение светодиодного индикатора жесткого диска. Если в силу каких-либо причин это сделать нельзя, то можно расположить защищаемый компьютер так, чтобы его светодиоды не были видны со стороны любого окна данного помещения. И еще одним, более сложным вариантом, является использование специальной программы, осуществляющей обращения к жесткому диску через случайные промежутки времени, это, в свою очередь, создаст непреодолимые помехи для любой другой программы, пытающейся передать информацию через светодиод жесткого диска.

И, в качестве последней меры израильские исследователи советуют просто заклеить светодиодный индикатор куском непрозрачной ленты. Этот метод является яркой демонстрацией того, как распространенные и простые материалы, такие, как кусок обычной изоленты, могут оказать эффективное противодействие самым изощренным и современным шпионским технологиям.





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     | Комментарии: 4 | Распечатать
    Вчера, 07:47
    #1 Написал: cmp167

    Публикаций: 0
    Комментариев: 125
    Ага, а раньше умельцы чижыка-пыжика могли сыграть флоппи-дисководом, а теперь вот индикаторы заклеивают изолентой
        
    Вчера, 10:35
    #2 Написал: dimdroid

    Публикаций: 0
    Комментариев: 1
    Напомним нашим читателям, что компьютеры, выполняющие критичные операции или содержащие сверхсекретную информацию, в большинстве случаев защищают методом так называемого "воздушного барьера". Это означает, что этот компьютер не подключен сам, ни к другим компьютерам, подключенным к сетям, имеющим выход в Интернет.

    Для использования светодиода жесткого диска в качестве передатчика потребуется установка на атакуемый компьютер специальной программы-шпиона LED-it-GO

    Аммм. Установку надо силой мысли производить что-ли?
        
    Вчера, 15:33
    #3 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3680
    Цитата: dimdroid
    Установку надо силой мысли производить что-ли?

    Да нет, подошел чел, тыкнул зараженную флешку или что-нибудь другое на пару секунд и ушел.


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    Вчера, 18:31
    #4 Написал: Rsa

    Публикаций: 0
    Комментариев: 474
    однако исследователи уверены, что точно таким же способом можно организовать похищение информации и с компьютеров под управлением Windows

    А вот это вряд ли. Современные винды практически непрерывно и хаотично обращаются к жесткому диску, причем, операции сгенерированные сторонним софтом кэшируются, собираются в очередь и отправляются в контроллер пакетами. В следствии чего никакого "управляемого мигания" не получится. Если конечно эта программа не подменит собой драйвер контроллера и виндовый дисковый стек, что на порядок сложнее и скорее всего не останется незамеченным.

    FomaNeverujuwij, на таких компьютерах фелешки и иные внешние носители как правило заблокированы. Не говоря уже о том, что и посторонних людей к ним не допускают.
        

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