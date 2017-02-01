Создан новый интерфейс мозг-компьютер, имеющий рекордно высокие показатели

В научно-фантастическом романе Джона Скэлзи "Lock In" был показан вариант будущего, в котором люди, пораженные полным параличом тела, могут жить полноценной жизнью благодаря достижениям в области интерфейсов мозг-компьютер (brain-computer interface, BCI). Но результаты одного из последних исследований, проведенных учеными из Стэнфордского университета, указывают на то, что идеи из романа "Lock In" могут найти воплощение в реальном мире через не такое уж и большое время.Идея использования BCI-интерфейсов для предоставления парализованным людям возможности общения с внешним миром, уже давно не является новостью. Однако, все, что было создано ранее в этом направлении, имело ограниченные функциональные возможности, очень низкое качество работы и низкое быстродействие, которых явно не хватает для организации более-менее нормального общения с человеком. И стэнфордским исследователям удалось при помощи самых современных технологий создать новый тип BCI-интерфейса, обеспечивающего рекордную на сегодняшний день точность работы и скорость, с которой человек может использовать функции этого интерфейса.Стэнфордские ученые использовали трех людей-добровольцев, полностью парализованных в результате болезни Герига или травмы спинного мозга. В мозг каждого из них были имплантированы крошечные чипы, содержащие матрицы тончайших электродов. Эти электроды находились в контакте с нервными тканями участка коры головного мозга, отвечающего за движения конечностей и координацию этих движений. И через непродолжительное время самый результативный из добровольцев, Деннис Дегрей (Dennis Degray), смог печатать "силой мысли" со скоростью 39 символов, в среднем восемь слов, в минуту, что сопоставимо со скоростью набора текста СМС на мобильном телефоне без использования средств, обеспечивающих дополнительные удобства и функции.В создании нового BCI-интерфейса ученые использовали последнее поколение системы под названием BrainGate Neural Interface System. Крошечный кремниевый чип этой системы помещается хирургическим образом на поверхность мозга пациента. 100 электродов этого чипа проникают внутрь тканей мозга, за счет чего они могут детектировать сигналы от отдельных нейронов, а не групп нейронов, как это могли делать системы предыдущих поколений.И в заключении следует отметить, что данный случай является первым разом, когда чип последнего варианта системы BrainGate был имплантирован в мозг пациента. А стэнфордские ученые прогнозируют, что прошедший все испытания вариант системы BrainGate, функциональные возможности которого будут намного шире возможностей нынешнего варианта, сможет появиться лет, этак, через пять, и его сразу можно будет использовать на практике для предоставления парализованным людям возможности общения с другими людьми.