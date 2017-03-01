Компания IBM приступила к созданию облачного сервиса на базе универсального квантового компьютера
Буквально на днях представители компании IBM объявили всему миру о своих планах по созданию первого в мире сервиса облачных вычислений на базе универсальной квантовой вычислительной системы. Ожидается, что этот сервис, получивший название IBM Q, станет доступным к концу этого года и его возможностями смогут воспользоваться заинтересованные в этом организации и люди, которые за определенную плату получат возможность арендовать вычислительные мощности системы. Основой нового сервиса IBM Q стал сервис IBM Quantum Experience, за которым сейчас "скрывается" экспериментальный квантовый компьютер всего с пятью кубитами, но в будущей квантовой системе будет насчитываться в десять раз больше кубитов, что обеспечит ей необычайно высокую производительность.
Напомним нашим читателям, что основой квантовых компьютеров являются квантовые биты, кубиты, которые, помимо двух стандартных состояний, 0 и 1, могут находиться в третьем состоянии, состоянии квантовой суперпозиции. Это обеспечивает то, что при увеличении количества кубитов, работающих за счет явления квантовой запутанности, вычислительная мощность квантовой системы увеличивается по экспоненте. И, согласно мнению специалистов компании IBM, только квантовому компьютеру с достаточно большим количеством кубитов будет посильна задача моделирования всего окружающего нас мира с его бесконечным разнообразием взаимодействий и отношений.
Частями нового проекта станут программный интерфейс API for Quantum Experience и набор инструментов для разработчиков программного обеспечения (SDK), которые появятся одновременно с запуском сервиса IBM Q. Содержимое этих инструментов и специальная литература позволят программистам научиться кодировать совершенно новым способом, создавая программы, максимально эффективно использующие все уникальные возможности универсальной квантовой вычислительной системы.
Следует заметить, что в момент запуска в составе квантовой вычислительной системы, стоящей за сервисом IBM Q, будет насчитываться 5 кубитов, т.е., по сути, она будет представлять собой модернизированный вариант системы Quantum Experience. Но, в течение нескольких лет количество кубитов будет увеличено до 50 и тогда система обретет свою расчетную вычислительную мощность. Есть большая вероятность того, что по мере разработки новых типов кубитов и сопутствующих сверхпроводящих схемах, которые содержатся при температурах, ненамного превышающих температуру абсолютного нуля, система IBM Q пройдет через несколько этапов кардинальной модернизации.
Компания IBM планирует, что клиенты их сервиса будут использовать возможности среды Quantum Experience и стоящего за ней маломощного квантового компьютера для разработки и предварительной отладки собственных приложений, которые после этого будут запускаться на большом квантовом компьютере IBM Q. О правильности такого подхода говорит то, что менее чем за год существования, количество клиентов сервиса IBM Quantum Experience насчитывает 40 тысяч, а количество созданных в его рамках приложений перевалило за отметку в 275 тысяч. Справедливости ради следует отметить, что подавляющее большинство этих приложений являются тестовыми, а количество приложений, результаты работы которых были использованы в реальных научно-исследовательских работах, составляет всего 15.