Virtual Singapore - виртуальный полигон, на котором градостроители могут обкатывать новые идеи

Идея создания в виртуальном пространстве целых городов, которые представляют собой гигантские массивы и потоки информации, далеко не нова, она неоднократно являлась основой сюжетов различных научно-фантастических произведений и фильмов. Но нынешние технологии трехмерного моделирования, технологии виртуальной реальности и возросшая мощь современных вычислительных систем уже могут обеспечить переход вышеупомянутой идеи из разряда научной фантастики в разряд реально существующих вещей. И "первой ласточкой" в этом деле является проект Virtual Singapore, цифровой архитектурный проект, позволяющий градостроителям и специалистам смежных с этим областей проверять инновационные идеи в режиме "ускоренной перемотки".Проект Virtual Singapore, в основе которого лежат новые модели визуализации данных, является детищем специалистов Национального исследовательского фонда Сингапура (Singapore National Research Foundation), французской компании Dassault Syst?mes, занимающейся разработкой программного обеспечения, и нескольких других организаций и частных компаний. Усилия всех этих людей направлены на создание максимально точной виртуальной копии реального города, который "построен" из огромного количества битов и байтов цифровой информации. Все вышесказанное очень напоминает хорошо известную компьютерную игру под названием SimCity, однако сейчас затруднительно даже определить степень различий в сложности и уровне детализации этих двух видов "виртуальных городов".Проект, в рамках которого ведется разработка симулятора Virtual Singapore, носит название 3DExperience City и на его реализацию будет затрачена сумма в 73 миллиона долларов. А результатом реализации данного проекта станет всеобъемлющая модель города, которая сможет работать в режиме реального времени и в режиме "ускоренной перемотки". Внешний вид зданий, строений и сооружений будет максимально соответствовать всему, что находится в реальном городе, количество жителей города, их местонахождение в различное время суток, транспорт и все остальные аспекты также будут воссозданы с максимальной степенью правдоподобности. И, благодаря этому, специалисты смогут получать доступ к информации о количестве потребляемой отдельным зданием энергии, к примеру, одним щелчком мыши.Накопление моделью информации в режиме реального времени поможет городским планировщиками и архитекторам вживую увидеть результаты реализации своих планов и новых идей. А обновляться эта модель будет в динамическом режиме, используя данные от огромного количества камер наблюдения, снимков со спутников и других доступных источников, которые будут обрабатываться специализированными программами на основе нейронных сетей и технологий искусственного интеллекта."Сингапур представляет собой самодостаточный город-государство, в пределах которого остается очень мало возможностей для новых экспериментов и проверок новых идей" - рассказывает Ниг Сио Йонг (Ng Siau Yong), один из сингапурских чиновников, "Проект Virtual Singapore освобождает нас от потребности проведения испытаний новых идей на реальном городе, ведь некоторые не очень удачные вещи могут очень быстро повергнуть его в хаос, восстановление порядка после этого займет длительное время, потребует значительных усилий и финансовых затрат".И в заключении следует заметить, что сейчас ведутся работы по созданию цифровых копий и некоторых других крупных городов на земном шаре, включая Лос-Анджелес и Рио-де-Жанейро. Однако, проект Virtual Singapore является наиболее сложным проектом, кроме этого, цифровым "виртуальным" Сингапуром смогут пользоваться не только муниципальные службы, но и специалисты частных архитектурных, инжиниринговых и транспортных компаний."Этот виртуальный город станет первым подобным проектом в мире" - рассказывает Бернард Чарльз (Bernard Charles), вице-президент компании Dassault Syst?mes, - "Сейчас мы начинаем работы по созданию виртуальных копий и некоторых других самых крупных городов на Земле. И, хочется надеяться, что все это в будущем в корне изменит принципы работы градостроителей, коммунальных и муниципальных служб".