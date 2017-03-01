 |  | Сегодня, 07:32 | Информационные технологии, Электроника и полупроводники

Создан новый тип памяти, способной обеспечить сохранность данных на протяжении тысячи лет

Чип памяти


Исследовательская группа из университета Кобэ (Kobe University), Япония, разработала технологию, позволяющую создавать устройства хранения информации, способные обеспечить сохранность записанных в них данных на протяжении одной тысячи лет. Кроме этого, чипы такой памяти имеют показатель плотности записи информации, сопоставимые с аналогичным показателем современных жестких дисков.

Работа памяти нового типа основана на технологии создания металлических наноточек, расположенных в местах пересечения линий выбора адреса и бита, сформированных на кремниевой подложке. Наличие наноточки влияет на значение электрической емкости между двумя проводниками, и измеренное значение этой емкости можно превратить в значение логической 1 или 0.

Структура ячеек памяти


Поскольку данные кодируются при помощи металлических частиц, вся эта технология является стойкой по отношению к температуре, давлению и временной деградации. А если запечатать чип памяти в защитную оболочку, то данные на этом чипе могут храниться в течение очень долгого периода времени. Специальные элементы на чипе позволят ему получать энергию, передаваемую беспроводным путем, а чтение информации также будет производиться при помощи беспроводных технологий.

В качестве демонстрации японские исследователи предоставили опытный образец чипа памяти, который имеет четыре информационных слоя. Этот чип был изготовлен при помощи стандартной 180-нанометровой CMOS-технологии, при этом, показатель плотности записи информации составил 10 Гбит на квадратный дюйм. Но если при изготовлении чипов памяти использовать 14-нанометровую технологию и увеличить количество информационных слоев до семи, то можно получить показатель плотности, равный 1 Тбит на квадратный дюйм.

Чтение записанной информации


Скорость чтения информации с опытного кристалла невелика и составляет около 40 килобит в секунду. Но ее можно будет поднять в будущем при помощи более быстродействующих аналого-цифровых преобразователей и других электронных компонентов.

Естественно, что проверка времени хранения информации производилась учеными при помощи технологии ускоренной временной деградации под воздействием высокой температуры. Этот метод дает несколько приблизительный результат, но и эти приблизительные результаты показали, что срок хранения информации составит не менее одной тысячи лет.




Ключевые слова:
Память, Чип, Хранение, Информация, Наноточка, Металл, Проводник, Емкость, Плотность, Срок

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    Сегодня, 14:45
    #1 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 965
    Кроме этого, чипы такой памяти имеют показатель плотности записи информации, сопоставимые с аналогичным показателем современных жестких дисков.
    это еще не самое плохое, для данных хранимых 100 лет можно даже размером с ящик, главное чтобы эти данные действительно 1000 лет сохранялись. А скорость не критична, если это архив литературы, к примеру, главное чтобы был "random acess" к нужным данным.
    Имхо, давно надо было придумать что-либо подобное. Хотя мне больше понравилась другая технология: встречал здесь статью о записи данных с помощью нанометрового лазера в трехмерную структуру кристалла кварца - материала, практически неподвласного деградации при нормальных температурах. там и плотность выше и чтение быстрее.


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