Гибкие и прозрачные дисплеи будущего могут быть сделаны на основе тончайшего серебряного слоя

Читая эти строки вы, быстрее всего, смотрите через или на тончайший слой оксида олова-индия (indium tin oxide, ITO), хрупкого керамического материала, который обладает достаточно высокой электрической проводимостью и является прозрачным. Этот материал используется сейчас в производстве практически всех экранов, начиная от экранов огромных телевизоров и заканчивая небольшими экранами мобильных телефонов. Основная проблема с этим материалом заключается в том, что индий не существует в природе в чистом виде, он получается в качестве побочного продукта очистки других металлов. Это, в свою очередь, делает индий относительно дорогим, и ученые разных стран уже достаточно давно занимаются поисками альтернативных вариантов.Одной из наиболее приемлемых альтернатив использованию оксида олова-индия является использование серебряной пленки малой толщины, при которой серебро обладает высокой прозрачностью. Разработкой этого варианта занимается группа профессора Джей Гуо (Jay Guo) из Мичиганского университета. Этим ученым удалось найти решение основной проблемы, возникающей при попытках раскатать серебро в пленку, толщиной в семь нанометров. При столь малой толщине само серебро ведет себя не очень хорошим способом, этот материал начинает образовывать "острова", имеющие большую толщину, связанные пленкой меньшей толщины.Ученым удалось решить описанную выше проблему, добавив в чистое серебро небольшой процент алюминия или меди. "Эти добавки сыграли буквально волшебную роль" - рассказывает профессор Джей Гуо, - "Их наличие никак не отразилось на электрических свойствах материала, однако, благодаря им, нам удалось получить тончайшую серебряную пленку с абсолютно гладкой поверхностью".Полученная серебряная пленка, помимо обладания высокой электропроводностью и прозрачностью, является гибкой. Ее можно наносить на гибкое основание без необходимости нагрева этого всего до относительно высокой температуры, что кардинально снижает количество производственного брака.Однако, по мнению некоторых экспертов, не стоит ожидать быстрого появления в ближайшем будущем новых "серебряных" экранов. "Технологии, в которых используется оксид олова-индия, уже достаточно отработаны и проверены временем" - рассказывает профессор Джей Гуо, - "И пока в мире не возникнет реально насущная необходимость в гибких дисплеях, все будут использовать ITO, невзирая на некоторые проблемы с этим материалом".