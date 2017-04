Little Green Machine II - самый маленький в мире суперкомпьютер на сегодняшний день

Группа исследователей из Лейденского университета, Нидерланды, при содействии специалистов компании IBM, не так давно закончили процесс создания нового суперкомпьютера. Этот суперкомпьютер получил название Little Green Machine II, его вычислительная мощность равна 0.2 Пфлопс. Суперкомпьютер будет использоваться для математических расчетов из области океанографии, для обеспечения работы систем искусственного интеллекта, для моделирования финансовых и астрофизических процессов. Но не все это является главной достопримечательностью суперкомпьютера Little Green Machine II, все дело заключается в том, что размер этой вычислительной системы приблизительно равен размеру положенных друг на друга четырех коробок от пиццы. И этот суперкомпьютер является самой маленькой суперкомпьютерной вычислительной системой в мире на сегодняшний день.Как уже упоминалось выше, вычислительная мощность системы Little Green Machine II составляет 0.2 Пфлопс. Это 200 000 000 000 000 операций с плавающей запятой в секунду и это сопоставимо с вычислительной мощностью 10 тысяч обычных персональных компьютеров.Основой суперкомпьютера являются четыре сервера, вычислительная мощность который обеспечивается специализированными графическими ускорителями в количестве четырех штук, по одному на каждый сервер. Сервера связаны друг с другом быстродействующей сетевой магистралью.В отличие от своего предшественника, системы Little Green Machine I, новая система основания не на архитектуре x86 от компании Intel, а на более высокопроизводительной архитектуре OpenPower, разработанной в компании IBM. Помимо этого, в новой системе использованы специализированные графические ускорители, предназначенные специально для суперкомпьютерных вычислений, а не обычные игровые ускорители. Все это обеспечивает новой системе в 10 раз большую производительность, нежели производительность предыдущей системы.Для проверки работоспособности системы Little Green Machine II исследователи произвели расчеты математической модели столкновения галактики Млечного Пути с галактикой Андромеды, которое, как считают ученые, произойдет через четыре миллиарда лет. Эта модель была впервые рассчитана несколько лет назад при помощи суперкомпьютера Titan (17.6 Пфлопс), который находится в Национальной лаборатории Ок-Ридж. "Теперь мы имеем возможность производить такие вычисления практически у себя дома" - рассказывает Ерен Бедорф (Jeroen Bedorf).