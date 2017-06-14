 |  | 14 июня 2017 | Информационные технологии, Космос и Авиация

Всеобщими усилиями людям удалось успешно расшифровать поддельное "сообщение от инопланетян"

Радиотелескоп


Более 40 лет радиотелескопы института SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) и группы энтузиастов из различных уголков земного шара "прослушивают" глубины космоса в надежде получения сигналов, посланных представителями высокоразвитых земных цивилизаций. Пока все эти усилия не принесли положительных результатов, но это может произойти в любой момент и людям надо быть готовыми к выполнению расшифровки полученного сообщения. Для того, чтобы оценить возможности человечества к расшифровке таких сообщений, Рене Хеллер (Rene Heller), ученый из Института исследований Солнечной системы Макса Планка, Германия, организовал нечто вроде "тренировки". Используя научный подход, он составил поддельное "сообщение от инопланетян", опубликовал его и предоставил широкой общественности шанс провести его расшифровку.

Сообщение состоит более чем из двух миллионов двоичных знаков. Одной частью этого сообщения является черно-белое изображение "инопланетянина", закодированное в виде последовательности нулей и единиц. Другую часть сообщения составляет последовательность из первых 757 простых чисел, которая является своего рода ключом для дальнейшей дешифровки сообщения и понимания его полного значения.

Третья часть сообщения содержит более развернутую информацию о внеземной цивилизации, включая рост, вес и продолжительность жизни инопланетян, местоположение их системы в космосе и т.п. Вместо того, чтобы использовать в сообщении общепринятые меры, такие, как метры, килограммы, годы, Хеллер использовал единицы, соответствующие основным физическим константам, таким, как скорость света и постоянная Планка. "Это числа, значения которых наверняка известны любому высокоразвитому существу, живущему в нашей Вселенной" - рассказывает Хеллер.

28 апреля прошлого года Хеллер опубликовал поддельное "сообщение от инопланетян" через Twitter и Facebook, объявил конкурс и установил крайний срок дешифровки, на которую отводился ровно один месяц. За это время им было получено более 300 вариантов ответов, 66 из которых были правильными.

"Данный эксперимент говорит многое об интеллектуальных возможностях людей" - рассказывает Клаудио Гримальди (Claudio Grimaldi), ученый из Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL), - "К сожалению, сейчас невозможно сравнить подделанное человеком "сообщение от инопланетян" с тем сообщением, которое мы когда-нибудь получим. Ведь даже образ мышления инопланетян должен в корне отличаться от образа мышления человека. Первым приближением к тому, что мы сможем получить от инопланетян, можно получить от … дельфинов прямо здесь на Земле. Ведь известно, что у дельфинов существует своя форма "языка", который нам еще не удалось понять, несмотря на множество усилий в этом направлений".

И в заключение следует отметить, что шанс получения сообщения от инопланетян существенно возрастет после того, как в 2020 году в строй вступит новый радиотелескоп Square Kilometre Array. Этот телескоп, кроме того, что он станет самым большим радиотелескопом, будет обладать столь высокой чувствительностью, что он сможет зарегистрировать радиосигналы искусственного происхождения, дошедшие до нас через расстояние в десятки световых лет. И часть рабочего времени нового телескопа уже зарезервирована для поиска искусственных сигналов внеземного происхождения.




Ключевые слова:
Сообщение, Инопланетянин, Цивилизация, Конкурс, Дешифровка, Радиотелескоп, SETI, Square Kilometre Array

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     | Комментарии: 16 | Распечатать
    14 июня 2017 09:42
    #1 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 993
    "Это числа, значения которых наверняка известны любому высокоразвитому существу, живущему в нашей Вселенной" - рассказывает Хеллер.
    Ключевое слово "числа", которые состоят из цыфр, которых у землян десять - по числу пальцев на руках, а у инопланетян может быть и 20 пальцев и 30 цыфр, соответственно и число будет другим - будь то скорость света или скорость ежика в тумане.
    Но все равно хорошо,что земляне смогли расшифровать фейковый сигнал.
    Правда я бы на месте Хеллера опубликовал бы еще один сигнал - рандомный набор нолей и единиц - было бы интересно посмотреть на результаты расшифровки)))


    --------------------
    Wikipedia: Я знаю всё;
    Google: Я найду всё;
    ВКонтакте: Я знаю всех;
    Internet: Без меня вы ничто;
    Электричество: Keep talking bitches!
        
    14 июня 2017 10:25
    #2 Написал: Bond013

    Публикаций: 0
    Комментариев: 228
    Рандомный сигнал, согласно теории информации легко вычислить, он не будет обладать информационной избыточностью. Хотя, с другой стороны, обычные архивные файлы тоже не обладают этим...
        
    14 июня 2017 12:37
    #3 Написал: Rsa

    Публикаций: 0
    Комментариев: 490
    Цитата: beany85
    Ключевое слово "числа", которые состоят из цыфр, которых у землян десять

    Будьте внимательнее:
    Сообщение состоит более чем из двух миллионов двоичных знаков.

    Десятичная система счисления там не применялась, только двоичная. Более универсальную придумать трудно.
        
    14 июня 2017 12:59
    #4 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 165
    самое интересное, что, как правило, никто не обсуждает теоретические последствия единственности высокоразвитой цивилизации, как наша, в обозримом космосе. а последствия этого действительно фундаментальные и грандиозные, полностью меняющие все наши представления о нашем мире и о самих себе. дающие ключ к новому более глубокому фундаментальному описанию и осмыслению реальности.


    --------------------
    General evolution theory on FB
        
    14 июня 2017 13:43
    #5 Написал: Helltorn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 200
    interim,
    Хеллер возомнил себя "инопрланетянином" (высшей рассой), что для немцев привычное дело! Короче расшифровать язык дельфинов пока кишка тонка, а вот виртуальных инопланетян - вполне по силам.
    Вывод:
    Если не можешь найти инопланетянина - всегда можно возомнить себя гуманоидом и передавать себе сигналы, получая за это зарплату! Впринципе можно возомнить себя даже Богом, если в данный момент это способно приносить коммерческий доход. Налицо обычное МОШЕННИЧЕСТВО!
        
    14 июня 2017 14:22
    #6 Написал: Bond013

    Публикаций: 0
    Комментариев: 228
    Цитата: interim
    самое интересное, что, как правило, никто не обсуждает теоретические последствия единственности высокоразвитой цивилизации, как наша, в обозримом космосе. а последствия этого действительно фундаментальные и грандиозные, полностью меняющие все наши представления о нашем мире и о самих себе. дающие ключ к новому более глубокому фундаментальному описанию и осмыслению реальности.


    Действительно так. Просто нам хочется верить в сказку. Даже научную. Об покорении галактик, войне между космическими цивилизациями и тд... Но реальность может быть до банального простой и совершенно отличной от той что мы себе представляем. Возможно настолько иной что наши фантасты будут нервно курить в сторонке вместе со своим убогим воображением.
        
    14 июня 2017 15:46
    #7 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 993
    Цитата: Rsa
    Десятичная система счисления там не применялась, только двоичная.

    да, но в двоичной системе закодировано все то же число, например 300 тыс - скорость света.
    interim,Bond013,возможно, но все равно верится в это с огромным трудом - ведь тогда получается, что вся вселенная с миллиардами галактик создана всего лишь для существования жизни на одной планете.
    Helltorn, так это же все было затеяно не ради бабла, а ради эксперимента!
    Рене Хеллер ... организовал нечто вроде "тренировки".


    --------------------
    Wikipedia: Я знаю всё;
    Google: Я найду всё;
    ВКонтакте: Я знаю всех;
    Internet: Без меня вы ничто;
    Электричество: Keep talking bitches!
        
    14 июня 2017 16:52
    #8 Написал: Bond013

    Публикаций: 0
    Комментариев: 228
    Цитата: beany85
    ведь тогда получается, что вся вселенная с миллиардами галактик создана всего лишь для существования жизни на одной планете.


    Пусть Interim сам пишет что он имеет ввиду, я же отвечу только за себя. Картина, конечно, огромная, втиснуться в коротенький текст и так не получиться. Скажем так, на данном этапе развития Вселенной "плотность разумной жизни"
    имеет наибольшее значение именно на Земле.
        
    14 июня 2017 18:19
    #9 Написал: Rsa

    Публикаций: 0
    Комментариев: 490
    Цитата: beany85
    да, но в двоичной системе закодировано все то же число, например 300 тыс - скорость света.

    Врядли кто-то в здравом уме стал бы кодировать число 300000. Потому, что делал это все-таки ученый, а не школьник. А ученый сразу бы задался вопросом - что это число выражает? А выражает оно километры в секунду. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что инопланетяне не могут знать это число в такой размерности. Все числа, которые ожидают увидеть в подобных посланиях должны быть выражены только в физических и геометрических константах, неизменных в обозримой части вселенной. Например, подойдет число Пи. Его значение (не написание, а численное значение!) одинаково при любой системе счисления, потому, что как не считай и как не пиши, отношение диаметра к длине окружности будет одинаковым - одно в три с небольшим раза больше другого. Там будут только сложности с представлением бесконечной дробной части.

    Цитата: Bond013
    Скажем так, на данном этапе развития Вселенной "плотность разумной жизни"
    имеет наибольшее значение именно на Земле.

    Утверждение весьма умозрительное, поскольку, то, что мы не наблюдаем никакой иной разумной жизни вовсе не означает, что ее нет. Нашей цивилизации всего несколько десятков тысяч лет. Никто не в состоянии сказать, во что она превратится спустя миллионы и миллиарды лет, если конечно уцелеет. Вполне может быть, что отказ разума от биологического тела по космическим меркам происходит очень быстро, а форма, в которой он будет существовать далее, просто ненаблюдаема нами с помощью имеющихся ныне приборов.
    Так что, все это гадание на кофейной гуще.
        
    Вчера, 02:52
    #10 Написал: Helltorn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 200
    Цепочка ДНК состоит из повторяющихся четырёх нуклиотидов, представляющие собой сложные углеводородные соединения. Сегодня проводятся эксперементы по замене УГЛЕРОДА в их составе например на КРЕМНИЙ. Затея сомнительная, однако в итоге может получиться реально "внеземная" форма жизни в лабораторной пробирке.
    Так что Человечество однажды заменят РОБОТЫ, либо сожрут невиданные антропогенные бактерии, созданные учёными.
    Это вероятно случиться по историческим меркам очень скоро и встретить ИНОПЛАНЕТЯН люди могут просто не успеть (слишком велика Вселенная)!
        
    Вчера, 10:48
    #11 Написал: Bond013

    Публикаций: 0
    Комментариев: 228
    Цитата: Rsa
    Так что, все это гадание на кофейной гуще.


    Возможно. А наличие как утверждалось выше миллиардов галактик не гадание на кофейной гуще? Кто-то был в тех галактиках? Ручками поверхность планет трогал? )) Научный факт состоит только в том что из конкретного направления в нашу сторону "приходит" електромагнитное излучение с конкретными параметрами. А всё остальное уже является "умозрительным заключением". Т.е. по аналогии с Солнечной системой мы делаем вывод, мол, вона-тама есть/была галактика/звезда/планета....
        
    Вчера, 21:56
    #12 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 165
    Цитата: Rsa
    все это гадание на кофейной гуще.


    именно. Вы пытаетесь гадать, экстраполируя собственные представления о себе и о Вселенной, основанные на том, что известно лично Вам. Вы можете многого еще не знать и неправильно представлять, но это не значит, что нет тех, кто уже сейчас представляет мир точнее и полнее Вас.

    как мальчик, играющий в красивые камешки на берегу бескрайнего океана, может мало что рассказать об океане. интересно, какой процент принципиально доступной информации о вселенной Вы используете для своих представлений?

    к примеру, Эйнштейн, стоявший у истоков двух величайших теорий 20-го века, перевернувших многие наши представления о мире, представлял (даже в конце своей жизни) себе нашу вселенную, устроенной совершенно (и очень сильно!) иначе, чем понимаем ее мы, нынешние. а как могут измениться наши представления о мире и о нас самих через какой-то десяток-другой лет?

    о каких миллионах и миллиардах лет будущего Вы тут говорите? у Вас в корне неправильные представления о нашем мире, которые Вы наивно экстраполируете в будущее;))


    --------------------
    General evolution theory on FB
        
    Вчера, 23:27
    #13 Написал: Rsa

    Публикаций: 0
    Комментариев: 490
    Цитата: interim
    о каких миллионах и миллиардах лет будущего Вы тут говорите? у Вас в корне неправильные представления о нашем мире, которые Вы наивно экстраполируете в будущее;))

    Вселенная просуществовала более 13 млрд лет и на данный момент нет никаких доказуемых причин не просуществовать ей еще столько же..
    Или Вы не разрешаете?:)
        
    Сегодня, 07:44
    #14 Написал: zlat

    Публикаций: 0
    Комментариев: 480
    Цитата: Helltorn
    Сегодня проводятся эксперементы по замене УГЛЕРОДА в их составе например на КРЕМНИЙ. Затея сомнительная, однако в итоге может получиться реально "внеземная" форма жизни в лабораторной пробирке.

    Какие эксперименты, такая форма жизни(естественная) есть даже на Земле!
        
    Сегодня, 08:19
    #15 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 165
    Цитата: Rsa
    Вселенная просуществовала более 13 млрд лет и на данный момент нет никаких доказуемых причин не просуществовать ей еще столько же.


    хм.. это зависит от того, что Вы подразумеваете под вселенной и какую связь видите между вселенной и жизнью на планете Земля. ведь говоря о миллионах и миллиардах лет Вы ранее подразумевали время существования нашей цивилизации, а не будущее видимой вселенной. вселенная на то и называется видимой, что его кто-то/что-то видит/наблюдает.))

    если для Вас феномен жизни - случайное локальное явление -- более или менее, но типичное на просторах огромной наблюдаемой вселенной - это один взгляд. ошибочный, имо.

    но если масштаб жизни иной - буквально космический - и эволюция планетной жизни фундаментально связана с эволюцией ВСЕЙ видимой вселенной, то наши представления о жизни (и о наблюдаемой вселенной, в целом) в такой новой картине мира резко меняются.. ;)


    --------------------
    General evolution theory on FB
        
    Сегодня, 12:19
    #16 Написал: Bond013

    Публикаций: 0
    Комментариев: 228
    Цитата: interim
    именно. Вы пытаетесь гадать, экстраполируя собственные представления о себе и о Вселенной, основанные на том, что известно лично Вам. Вы можете многого еще не знать и неправильно представлять


    Я не гадаю и не использую "собственное представление". Хотя я согласен с Вами что я многого ещё не знаю и могу неверно интерпретировать информацию из того источника информации, из которого я её черпаю.

    Цитата: interim
    доступной информации о вселенной Вы используете для своих представлений?


    Всю доступную мне. Но я перестал обращать внимание на различные "теории", меня интересуют только научные факты и результаты экспериментов.


    Цитата: interim
    к примеру, Эйнштейн, стоявший у истоков двух величайших теорий 20-го века, перевернувших многие наши представления о мире, представлял (даже в конце своей жизни) себе нашу вселенную, устроенной совершенно (и очень сильно!) иначе, чем понимаем ее мы, нынешние. а как могут измениться наши представления о мире и о нас самих через какой-то десяток-другой лет?


    Эйнштейн... его СТО представляет собой действительно величайшее, очень близкое к "оригиналу" но тем-не менее за-блуж-де-ние. Величайшее заблуждение. Интересно сознательное или несознательное. Он в некотором роде близок к Рамунаджану. Поинтересуйтесь, что русская математическая школа называет Алгоритмом "вытягивания носов" и какое отношение этот алроритм имеет к СТО, Минковскому, Эйнштейну, Риману и Рамунаджану. smile

    Цитата: interim
    о каких миллионах и миллиардах лет будущего Вы тут говорите? у Вас в корне неправильные представления о нашем мире, которые Вы наивно экстраполируете в будущее;))


    Невнимательненько Вы читаете, уважаемый...
    ===>
    Цитата: Bond013
    А наличие как утверждалось выше миллиардов галактик


    В целом, господин Interim, я могу вам сказать так: "Пилите, Сеня, пилите." Надеюсь, Вы помните откуда это и чем это закончилось. wink
        

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