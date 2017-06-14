Всеобщими усилиями людям удалось успешно расшифровать поддельное "сообщение от инопланетян"

Более 40 лет радиотелескопы института SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) и группы энтузиастов из различных уголков земного шара
"прослушивают" глубины космоса в надежде получения сигналов
, посланных представителями высокоразвитых земных цивилизаций
. Пока все эти усилия не принесли положительных результатов
, но это может произойти в любой момент и людям надо быть готовыми к выполнению расшифровки полученного сообщения. Для того, чтобы оценить возможности человечества к расшифровке таких сообщений, Рене Хеллер (Rene Heller), ученый из Института исследований Солнечной системы Макса Планка, Германия, организовал нечто вроде "тренировки". Используя научный подход, он составил поддельное "сообщение от инопланетян", опубликовал его и предоставил широкой общественности шанс провести его расшифровку.
Сообщение состоит более чем из двух миллионов двоичных знаков. Одной частью этого сообщения является черно-белое изображение "инопланетянина", закодированное в виде последовательности нулей и единиц. Другую часть сообщения составляет последовательность из первых 757 простых чисел, которая является своего рода ключом для дальнейшей дешифровки сообщения и понимания его полного значения.
Третья часть сообщения содержит более развернутую информацию о внеземной цивилизации, включая рост, вес и продолжительность жизни инопланетян, местоположение их системы в космосе и т.п. Вместо того, чтобы использовать в сообщении общепринятые меры, такие, как метры, килограммы, годы, Хеллер использовал единицы, соответствующие основным физическим константам, таким, как скорость света и постоянная Планка. "Это числа, значения которых наверняка известны любому высокоразвитому существу, живущему в нашей Вселенной" - рассказывает Хеллер.
28 апреля прошлого года Хеллер опубликовал поддельное "сообщение от инопланетян" через Twitter и Facebook, объявил конкурс и установил крайний срок дешифровки, на которую отводился ровно один месяц. За это время им было получено более 300 вариантов ответов, 66 из которых были правильными.
"Данный эксперимент говорит многое об интеллектуальных возможностях людей" - рассказывает Клаудио Гримальди (Claudio Grimaldi), ученый из Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL), - "К сожалению, сейчас невозможно сравнить подделанное человеком "сообщение от инопланетян" с тем сообщением, которое мы когда-нибудь получим. Ведь даже образ мышления инопланетян должен в корне отличаться от образа мышления человека. Первым приближением к тому, что мы сможем получить от инопланетян, можно получить от … дельфинов прямо здесь на Земле. Ведь известно, что у дельфинов существует своя форма "языка", который нам еще не удалось понять, несмотря на множество усилий в этом направлений".
И в заключение следует отметить, что шанс получения сообщения от инопланетян существенно возрастет после того, как в 2020 году в строй вступит новый радиотелескоп Square Kilometre Array. Этот телескоп, кроме того, что он станет самым большим радиотелескопом, будет обладать столь высокой чувствительностью, что он сможет зарегистрировать радиосигналы искусственного происхождения, дошедшие до нас через расстояние в десятки световых лет. И часть рабочего времени нового телескопа уже зарезервирована для поиска искусственных сигналов внеземного происхождения.